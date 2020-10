EA Motive: Mehrere Projekt in Arbeit – Darunter ein neues Star Wars?

Wie die "Star Wars: Squadrons"-Macher von EA Motive bekannt gaben, wird derzeit an gleich mehreren neuen Projekten gearbeitet. Spekulationen zufolge könnte sich darunter ein weiteres "Star Wars"-Abenteuer befinden.

EA Motive arbeitet an mehreren neuen Projekten.

Anfang des Monats veröffentlichten die Entwickler von EA Motive die Flug-Action „Star Wars: Squadrons“, die sowohl von den Spielern als auch den Kritikern recht positiv aufgenommen wurde.

Wie Patrick Klaus, der General-Manager von EA Motive, in einem aktuellen Statement anmerkte, arbeitet sein Studio hinter den Kulissen bereits an mehreren neuen Projekten. Da Klaus nicht näher ins Detail gehen wollte, ist aktuell noch unklar, auf was sich die Spieler im Detail freuen dürfen. Spekuliert wird unter anderem über einen neuen „Star Wars“-Titel.

Ein Studio auf der Suche nach Innovationen

„Neben Star Wars: Squadrons arbeiten wir an mehreren unangekündigten Projekten“, so Klaus. „Innovation sind eine schwere Sache, die aber gleichzeitig aufregend und belebend ist. Mit unserer neuen Mission probieren wir viele Dinge aus und testen viele Ideen, an denen man nicht festhalten muss, denn Iteration und Experimentieren sind gesund und ein Schlüssel, um etwas Tolles zu finden.“

Weiter heißt es: „Unser Team ist supertalentiert und alle von uns streben danach, aufstrebende Spiele zu entwickeln, die die Grenzen dessen, was die Spieler jetzt und in Zukunft erwarten, erweitern.“ Als sicher gilt bisher nur, dass die nächsten Titel von EA Motive auch für die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 beziehungsweise Xbox Series X/S erscheinen.

Sollten sich handfeste Details von offizieller Seite ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

