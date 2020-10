Star Wars Squadrons: DLC-Fans warten wohl vergeblich

"Star Wars Squadrons" ist ein in sich geschlossenes Spiel.

Electronic Arts brachte vor einigen Tagen das Actionspiel „Star Wars Squadrons“ auf den Markt. Falls euch der Titel zusagt und ihr zu einem späteren Zeitpunkt weitere Herausforderungen haben möchtet, die mit Erweiterungen in den Titel gebracht werden, dann könnt ihr eure Hoffnungen begraben, auch wenn sich die Macher ein Hintertürchen ließen.

Sag niemals nie, aber…

DLC-Zusätze soll es für „Star Wars Squadrons“ nicht geben. Zumindest steht derzeit nichts auf dem Plan: „Sag niemals nie, sozusagen. Aber soweit es unsere Philosophie betrifft, versuchen wir nicht, das Spiel als einen Live-Service-Titel zu behandeln“, so Ian Frazier, Creative Director von „Star Wars: Squadrons“.

Man wollte nicht sagen, dass das Spiel „fast fertig ist“ und später nach und nach weitere Inhalte herausbringen, wie es laut Frazier „heutzutage bei den meisten Spielen der Fall ist“.

„Also haben wir versucht, es in einer Art Old-School-Ansatz zu behandeln, indem wir gesagt haben: Ihr habt 40 Dollar bezahlt, das ist das Spiel, und es ist völlig in sich geschlossen. Wir haben nicht vor, weitere Inhalte hinzuzufügen. Dies ist das Spiel. Und wir hoffen, dass ihr das Leistungsversprechen versteht“, so die weiteren Worte.

Zum Thema

„Star Wars Squadrons“ kam am 2. Oktober 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt. Falls ihr vor dem Kauf einen Blick auf die internationalen Test-Wertungen werfen möchtet: In dieser Meldung werdet ihr fündig.

