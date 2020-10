Xuan-Yuan Sword VII: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum Rollenspiel

"Xuan-Yuan Sword VII" erscheint Ende Oktober.

Mit „Xuan-Yuan Sword VII“ geht die Rollenspiel-Serie des chinesischen Entwicklerstudios Softstar Entertainment in die nächste Runde.

Wie das Studio bekannt gab, werden die europäischen Spieler noch in diesem Monat mit „Xuan-Yuan Sword VII“ bedacht. So erscheint das Rollenspiel hierzulande am 29. Oktober 2020 für den PC (via Steam) und die PlayStation 4. Die Xbox One-Version bekam bisher keinen handfesten Termin spendiert. Ergänzend zur Enthüllung des Releasetermins wurde ein frischer Trailer veröffentlicht.

Ein Abstecher in die chinesische Mythologie

„Xuan-Yuan Sword VII“ wird von den Entwicklern von Softstar Entertainment als ein Action-Rollenspiel beschrieben, das fest in der chinesischen Geschichte beziehungsweise der chinesischen Mythologie verwurzelt ist. Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten und unfreiwilligen Helden Taishi Zhao, ein ruhiger und zuverlässiger Schwertkämpfer, der versehentlich in ein tragisches Schicksal verwickelt wurde.

Um seine Familie zu beschützen und seiner Geschichte auf den Grund zu gehen, begibt sich Taishi Zhao auf eine gefährliche Reise in ein chaotisches Reich. Weitere Details zur Geschichte von „Xuan-Yuan Sword VII“ und der spielerischen Umsetzung des Rollenspiels liefert euch der frisch veröffentlichte Trailer.

