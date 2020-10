Yakuza Like a Dragon: Lokalisierte Karte der Spielwelt steht bereit

Wenige Wochen vor dem hiesigen Release des Action-Rollenspiels "Yakuza: Like a Dragon" wurde eine lokalisierte Version der Weltkarte veröffentlicht. Diese ermöglicht euch einen Blick auf die unterschiedlichen Stadtteile, die darauf warten, von euch erkundet zu werden.

"Yakuza: Like a Dragon" erscheint etwas später für die PS5.

Mit „Yakuza: Like a Dragon“ geht die beliebte Open-World-Serie aus dem Hause Sega in wenigen Wochen auch im Westen in ihre nächste Runde.

Zu den Besonderheiten von „Yakuza: Like a Dragon“ gehört nicht nur die Tatsache, dass mit Ichiban Kasuga ein komplett neuer Protagonist geboten wird. Darüber hinaus bekommt der Titel ein neues Kampfsystem spendiert, das sich an klassischen rundenbasierten Rollenspielen orientiert. Nichts geändert hingegen hat sich an der Tatsache, dass wieder einmal eine offene Welt mit diversen Nebenaktivitäten und Geheimnissen darauf wartet, von euch erkundet zu werden.

Die PS5-Version erscheint etwas später

Wenige Wochen vor dem hiesigen Release von „Yakuza: Like a Dragon“ tauchte eine lokalisierte Version der Weltkarte auf, die euch einen Blick auf die verschiedenen Stadtteile des neuen Schauplatzes Yokohama ermöglicht. Darüber hinaus wird die Spielwelt des neuen Ablegers einem Vergleich mit Kamurocho, dem Schauplatz der letzten „Yakuza“-Abenteuer, unterzogen.

„Yakuza: Like a Dragon“ wird hierzulande ab dem 10. November 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Xbox Series S und die Xbox Series X erhältlich sein. Die PlayStation 5-Version lässt noch etwas länger auf sich warten und folgt am 2. März 2021.

