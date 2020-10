Call of Duty Black Ops Cold War: Double XP und Double Weapon XP am Wochenende

Am Wochenende findet die zweite Beta-Phase rund um "Call of Duty: Black Ops Cold War" statt - inklusive Crossplay. Passend dazu können heute ab 19 Uhr Double XP und Double Weapon XP verdient werden. Das gab Treyarch auf Twitter bekannt.

Die Beta von "Call of Duty Black Ops Cold War" nähert sich dem Ende.

Die finale Veröffentlichung von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ auf den Plattformen PlayStation 4, Xbox und PC nähert sich mit großen Schritten. Zuvor könnt ihr an der nächsten Phase der Beta teilnehmen, die bereits läuft und morgen für alle Interessenten geöffnet wird.

Dank des aktivierten Crossplays können sich Spieler mit Freunden und dem Rest der Community zusammenschließen, unabhängig davon, auf welcher Plattform sie aktiv sind.

Doppelte Erfahrungspunkte

Eine der häufigsten Beschwerden des ersten Wochenendes betraf das Tempo, mit dem sich die Waffen-Level erhöht haben. Die Aufwertung einer Waffe ist die einzige Möglichkeit, sich Zubehör zu verdienen. Und basierend auf der Anzahl der verfügbaren Optionen für jede Waffe war es ein wenig beschwerlich, ein paar grundlegende Dinge zu bekommen.

In der finalen Phase der Beta von „Call of Duty Black Ops Cold War“ geht es zügiger voran. Im Laufe des heutigen Tages werden ab der üblichen Reset-Zeit um 19 Uhr auf allen Plattformen doppelte Erfahrungspunkte und doppelte Waffen-XP freigeschaltet.

Änderungen an der Beta

Treyarch enthüllte schon im Laufe der Woche Details zu den Änderungen, die auf der Grundlage des Feedbacks der ersten Session zwischen den Beta-Wochenenden vorgenommen wurden.

Dem Changelog zum Beta-Update von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ kann beispielsweise entnommen werden, dass die Bedingungen für die Teilnahme an laufenden Spielen angepasst wurden. Verhindert werden sollte damit, dass Spieler an Matches teilnehmen, die kurz vor dem Ende stehen.

Zudem wurden mehrere Absturzursachen aus dem Spiel verbannt. Den gesamten Changelog, der näher auf die Einzelheiten eingeht, könnt ihr euch auf der offiziellen Treyarch-Seite anschauen.

Zum Thema

Die Vollversion von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ wird am 13. November 2020 den weltweiten Handel erreichen. Der Launch erfolgt unter anderem für die neuen Konsolen PlayStation 5 und die Xbox Series X.

✅ Double XP

✅ Double Weapon XP Live tomorrow from 10am PT in the #BlackOpsColdWar Beta. pic.twitter.com/aKT14cooDL — Call of Duty (@CallofDuty) October 15, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops Cold War