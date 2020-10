DiRT 5: Die PlayStation 5-Version hat einen Termin

"DiRT 5" erscheint zum Launch der PS5.

Bereits vor einer ganzen Weile wurde bekannt gegeben, dass das Offroad-Rennspiel „DiRT 5“ zu den hiesigen Launch-Titeln der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S gehören wird.

Lediglich hinter der Umsetzung für die PlayStation 5 stand zuletzt noch ein Fragezeichen. Nachdem zuletzt in den Sternen stand, wann die PS5-Fassung im Endeffekt das Licht der Welt erblicken wird, sorgte Codemasters diesbezüglich nun für Klarheit. Laut dem Publisher wird „DiRT 5“ auch auf der PlayStation 5 zum Launch-Line-Up gehören und folgerichtig ab dem 19. November 2020 in Europa erhältlich sein.

Hinsichtlich der Inhalte bietet „DiRT 5“ auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S die gleiche Kost, die bereits auf dem PC oder den aktuellen Konsolen mit von der Partie ist. Freuen dürfen wir uns demnach auf eine umfangreiche Karriere, die uns an Schauplätze auf der ganzen Welt schickt und uns dort vor die Aufgabe stellt, unser Können am Steuer PS-starker Fahrzeuge unter Beweis zu stellen.

Zum Thema: DiRT 5: Next-Gen-Fassung in neuen Gameplay-Videos präsentiert

Ebenfalls geboten werden eine Online-Mehrspieler-Komponente sowie ein umfangreicher Strecken-Editor, mit dem es euch ermöglicht wird, eigene Strecken zu erschaffen und diese mit der internationalen Community zum teilen. Gleichzeitig können die Werke anderer Nutzer heruntergeladen, gespielt und bewertet werden.

Exklusiv auf dem PC, der PS5 und der Xbox der neuen Generation wird die Möglichkeit bestehen, „DiRt 5“ in 120 Bildern die Sekunde darstellen zu lassen.

We’re delighted to confirm that #DIRT5 is a #PS5 launch title on November 12th in North America, Australia, and New Zealand, and November 19th in other territories 🖐

Pick up #DIRT5 on PS4 and upgrade to the #PS5 version for free ⚡

More details | https://t.co/WQwx0X5Dcx pic.twitter.com/tsMeElMMr6

— Codemasters (@Codemasters) October 20, 2020