DOOM Eternal: The Ancient Gods mit Launch-Trailer veröffentlicht

Bethesda und id Software haben für "Doom Eternal" den ersten Teil von "The Ancient Gods" veröffentlicht. Anschauen könnt ihr euch den Content im dazugehörigen Launch-Trailer.

"Doom Eternal" hat Download-Nachschub erhalten.

Bethesda und id Software erinnern an die Veröffentlichung des ersten Teils von „The Ancient Gods“. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung, die ihr ab sofort in „Doom Eternal“ in Angriff nehmen könnt. Der obligatorische Launch-Trailer steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

Nie zuvor gesehene Schauplätze

Mit „The Ancient Gods“ eröffnet sich in „DOOM Eternal“ ein neues Kapitel in der Geschichte des Doom Slayers. Geboten bekommt ihr eine Handlung, die an die Story des Hauptspiels anknüpft. Einmal mehr steht ihr als Spieler einem uralten Bösen gegenüber, das dem Ungleichgewicht himmlischer Mächte entsprungen ist.

Im Verlauf von „The Ancient Gods“ metzelt sich der Doom Slayer im Kampf durch alte und neue Dämonen. Zugleich werden „nie zuvor gesehene Schauplätze im Doom-Universum“ versprochen.

Kaufen könnt ihr „The Ancient Gods“ als Addon und als Standalone-Version. Bei der zuletzt genannten Fassung müsst ihr „Doom Eternal“ nicht besitzen. In beiden Fällen werden rund 20 Euro fällig.

„Doom Eternal“ stammt aus dem Hause Bethesda, das kürzlich von Microsoft übernommen wurde. Der Xbox-Hersteller ließ sich den Deal einen Milliardenbetrag kosten. Ob künftige Spiele der Bethesda-Studios für PlayStation-Systeme auf den Markt kommen werden, ist offen. Laut Microsoft ist man nicht darauf angewiesen, die Spiele auf möglichst vielen Plattformen zu veröffentlichen.

