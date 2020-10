Bugsnax: Launch-Trailer und Details zum PS Plus-Spiel für PS5

"Bugsnax" startet auf der PS5 als PlayStation Plus-Spiel.

Der „Octodad: Dadliest Catch“-Entwickler Young Horses weist nochmals darauf hin, dass „Bugsnax“ zum Launch der PS5 auf der neuen Konsole kostenlos angeboten wird. Einzige Bedingung: Die Interessenten müssen im Besitz einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft sein. Der Titel ist ein Bestandteil der PS Plus-Spiele für November 2020. Inzwischen trafen der offizielle Launch-Trailer zu „Bugsnax“ und ein paar weitere Details ein.

Separate Trophäenlisten

Neuigkeiten gibt es unter anderem für Trophäenjäger: Laut der Angabe der Entwickler wird „Bugsnax“ auf der PS4 und PS5 eigenständige Trophäenlisten haben. Das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr es denn wollt, durch die doppelte Anzahl an Trophäen arbeiten.

Die Unterstützung für die Übertragung von Speicherständen von der PS4 auf die PS5 wird derzeit überprüft und könnte mit einem künftigen Update ein Teil des Spiels werden.

Ergänzend hinterließ John Murphy, Gameplay Designer bei Young Horses, eine Botschaft an die Spieler: „Wir haben dieses charmante, schräge Spiel in den letzten sechs Jahren entwickelt und den größten Teil dieser Zeit im Geheimen daran gearbeitet, um die Überraschung nicht zu verderben. Es ist also ziemlich surreal, dass unser Spiel nicht nur in wenigen Wochen endlich erhältlich sein wird, sondern dass Tausende von Spielern es auch gleich am ersten Tag auf ihrer neuen PS5 genießen können.“

„Bugsnax“ ist ein First-Person-Abenteuer, in dem ihr euch auf die mysteriöse Insel Snaktooth begebt. Ziel ist es, die Wahrheit hinter den schmackhaften Kreaturen zu ergründen, die als Bugsnax bekannt sind. Als Journalist erkundet ihr die Insel gemeinsam mit der Entdeckerin Elizabert Megafig… bis sie einfach verschwindet.

Zum Thema

„Bugsnax“ wird am 12. November 2020 für PC (Epic Games Store), PS4 und PS5 erscheinen. Hierzulande kann die Next-Gen-Fassung erst ab dem 19- November – als noch dem Release der neuen Sony-Konsole – gespielt werden.

