PS5: PlayStation-Oberhaupt Jim Ryan stellt weitere Studioaufkäufe in Aussicht

Während Microsoft in den letzten Jahren mehrere Entwicklerstudios wie Ninja Theory, Obsidian Entertainment und Double Fine aufgekauft hat und zuletzt sogar den Publisher Bethesda Softworks schluckte, blieb Sony Interactive Entertainment bei der Erweiterung des eigenen First-Party-Portfolios größtenteils ruhig. Lediglich Insomniac Games kehrte als namhaftes Studio zu den Japanern zurück. Allerdings könnte sich dies in Zukunft ändern.

Die First-Party könnte verstärkt werden

In einem aktuellen Interview mit Reuters sprach Jim Ryan, Präsident und Geschäftsführer von Sony Interactive Entertainment, über mögliche Akquisitionen und Zusammenschlüsse.

Demnach plant Sony Interactive Entertainment ihre Studios organisch wachsen zu lassen, aber es sei möglich, dass man die internen Möglichkeiten mit ausgewählten Zusammenschlüssen und Aufkäufen verstärken kann. Allerdings wollte Ryan nicht weiter ins Detail gehen, weshalb man nur spekulieren kann, welche Studios und vielleicht sogar Publisher auf Sonys Einkaufzettel stehen.

Könnte Sony Interactive Entertainment große Namen wie From Software, Sega oder Square Enix eines Tages unter einem Dach vereinen? Welche Studios würdet ihr euch unter der PlayStation-Marke wünschen? Verratet es uns in den Kommentaren!

Am 12. November 2020 wird die PlayStation 5 in den USA, Japan und weiteren ausgewählten Märkten in den Handel kommen. In Deutschland werden glückliche Spieler, die sich eine der heißbegehrten Konsolen vorbestellen konnten, ab dem 19. November 2020 in den Genuss der neuen Generation kommen können. Im Übrigen sollte man sich laut Jim Ryan nicht die Hoffnung machen, dass man noch eine PS5 vor der Veröffentlichung vorbestellen kann. Jedoch wollte er auch noch keinen Zeitraum für die nächste Welle an Bestellungen nennen.

