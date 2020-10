The Dark Pictures – House of Ashes: Dritter Teil der Anthologie mit einem Teaser-Trailer angekündigt

Bandai Namco Entertainment und Supermassive Games haben den dritten Teil der Horror-Anthologie "The Dark Pictures" angekündigt. Demnach wird im nächsten Jahr mit "House of Ashes" eine neue Geschichte erscheinen.

Vor wenigen Tagen veröffentlichten Bandai Namco Entertainment und die zuständigen Entwickler von Supermassive Games mit „The Dark Pictures: Little Hope“ den zweiten Teil der Horror-Anthologie. Nun erfahren wir bereits, was uns im dritten Teil erwarten wird.

Die Mythen der Sumerer

Laut einem Teaser-Trailer, der am Ende von „The Dark Pictures: Little Hope“ abgespielt wird, wird im Laufe des nächsten Jahres „The Dark Pictures: House of Ashes“ erscheinen. Allerdings ist noch nicht bekannt, welche Plattformen unterstützt werden. Jedoch kann man vermuten, dass ein weiteres Mal die PlayStation 4, die Xbox One und der PC versorgt werden. Schließlich sind die ersten beiden Titel der Anthologie auch für diese Plattformen erschienen.

Doch was wird einen überhaupt in „The Dark Pictures: House of Ashes“ erwarten? Wie der Trailer andeutet, wird man in den Untergrund des einstigen Mesopotamiens steigen, da die Sumerer einst von dem Haus der Asche sprachen. Allerdings wartet in den finsteren Höhlen etwas Bösartiges, das einem das Leben zur Hölle macht und einem ans Leder möchte. Ist es eine gute Entscheidung in diese ewig verlassenen Höhlen vorzudringen?

Mehr zum Thema: The Dark Pictures Little Hope – Launch-Trailer zur Horror-Fortsetzung

Sobald weitere Informationen zu „The Dark Pictures: House of Ashes“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man sich noch einmal mit „Little Hope“ beschäftigen.

