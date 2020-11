PS5: Burger King verlost in Deutschland Konsolen

25 Exemplare verlost die Fast-Food-Kette.

Vor einiger Zeit berichteten wir über ein Gewinnspiel, das bei Burger King gestartet wurde. Das Unternehmen verlost in den USA in Zusammenarbeit mit Sony 1.000 PS5-Konsolen. Doch auch Kunden in Deutschland gehen nicht leer aus, auch wenn der Umfang des Gewinnspiels hierzulande deutlich überschaubarer ist.

25 PS5-Konsolen im Gewinnspiel

Auf der offiziellen Seite macht der Fast-Food-Riese auf 25 Konsolen aufmerksam, die in den kommenden Wochen verlost werden. Um eine PS5 gewinnen zu können, müsst ihr bis zum 30. November 2020 in der App von Burger King lediglich einen beliebigen MyBK-Coupon einlösen und auf euer Glück hoffen.

Zum Lieferumfang der verlosten Konsolen-Bundles zählen jeweils ein Exemplar der PS5, ein Exemplar von „Sackboy: A Big Adventure“ als Gutschein-Code und eine PlayStation Now-Mitgliedschaft für drei Monate, die ebenfalls als Gutschein-Code vorliegt. Weitere Details zum Gewinnspiel von Burger King erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite von Burger King.

Hierzulande kommt die PS5 am 19. November 2020 in den Handel. Der US-Markt ist schon am 12. November 2020 – also in der kommenden Woche – an der Reihe. Vorbestellt werden kann die Hardware nicht mehr. Die neue Sony-Konsole ist bei sämtlichen Händlern komplett vergriffen. Mit Nachschub wird momentan nicht gerechnet, sodass ihr auf Gewinnspiele hoffen müsst, wie es beispielsweise Burger King anbietet.

Weniger ratsam ist es, die Angebote auf eBay und Co wahrzunehmen. Dort pendelte sich der Preis der PS5 mit Disk-Laufwerk in den vergangenen Tagen bei um die 700 Euro ein. Zum Vergleich: Offiziell kostet die Konsole 499 Euro. Das Digital-Modell kommt zum Preis von 399 Euro in den Handel. Mehr zur PS5 erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

