Demon’s Souls: Charaktererstellung und Fotomodus vorgestellt

Zu den Features von "Demon's Souls" zählen ein Charakter-Editor und ein Fotomodus. Was euch damit erwartet, verriet der Creative Director Gavin Moore auf dem offiziellen PlayStation Blog.

"Demon's Souls" zählt zu den ersten Spielen der PS5.

Das Remake von „Demon’s Souls“ zählt zu den Launch-Spielen der PS5. Kurz vor der Veröffentlichung widmete sich der Creative Director Gavin Moore auf dem PlayStation Blog der Charaktererstellung und dem Fotomodus.

Laut der Angabe von Moore bietet die neue Charaktererstellung bis zu 16 Millionen Permutationen zur Anpassung eures Aussehens. Bei einem Vergleich mit der PS3-Version von „Demon’s Soul“ kamen „jede Menge neue Anpassungsoptionen hinzu“. Zudem habe das Team hart daran gearbeitet, „für genug Vielfalt für diejenigen zu sorgen, die an jedem einzelnen Regler herumspielen möchten“.

Eine emotionale Verbindung zur Spielwelt

Mithilfe des Editors könnt ihr euer eigenes Gesicht in das Spiel bringen, aber auch als ganz andere Person in den Kampf ziehen. „Das Erschaffen eines eigenen Charakters nach den persönlichen Vorstellungen baut eine emotionale Verbindung zu der Welt von Demon’s Souls auf“, so Moore.

Aber euch andere Leute werden eure Figur sehen. Zwar ist „Demon’s Souls“ ein Singleplayer-Action-RPG. Allerdings kommen „nahtlos integrierte synchrone und asynchrone Multiplayer-Elemente“ zum Einsatz. So könnt ihr den von euch erstellten Charakter anderen Abenteurern auf der ganzen Welt präsentieren.

„Wir hoffen, dass diese große Freiheit beim Gestalten eures Avatars zusammen mit der starken Verbesserung der Detailfülle und Grafik zu Begegnungen führt, die in Erinnerung bleiben – egal ob flüchtige Erscheinungen, kooperative Verbündete oder heimtückische Eindringlinge. Da die maximale Anzahl synchroner Online-Spieler in einer Instanz auf sechs angehoben wurde, ist es außerdem umso wichtiger, sich abzuheben“, so Moore.

Fotomodus vorgestellt

Ein weiterer Bestandteil des Blogeintrags ist der Fotomodus. Darin könnt ihr Waffen und Helme ein- und ausblenden oder den Charakter komplett verbergen. Wahlweise ist es auch möglich, eine Pose einzunehmen oder den Gesichtsausdruck zu ändern, diverse Kameraeinstellungen zu ändern, heran- und herauszuzoomen oder einen körnigen Filmeffekt anzuwenden.

„Übrigens sind alle Filter auch außerhalb des Fotomodus auf das normale Gameplay anwendbar. Wer den klassischen Look vorzieht, findet darunter auch einen Filter, der Helligkeit, Kontrast und Farbwerte sehr nah an das PS3-Original heranbringt“, so Moore ergänzend. Erscheinen wird das Remake von „Demon’s Souls“ zum Launch der PS5.

Charakter-Editor

Fotomodus

