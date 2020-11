Assassin’s Creed Valhalla: Fotomodus und Trophäen-Liste vorgestellt

"Assassin's Creed Valhalla" erscheint für die PS4 und die PS5.

In der nächsten Woche geht die erfolgreiche „Assassin’s Creed“-Reihe mit „Valhalla“ in ihre nächste Runde und wird euch dieses Mal auf das britische Festland verfrachten.

Nachdem in den vergangenen Tagen die Frage nach einem möglichen Foto-Modus aufkam, sorgte Ubisoft diesbezüglich nun für Klarheit. Wie es in einem frisch abgesetzten Tweet heißt, wird „Assassin’s Creed Valhalla“ bereits zum Launch mit einem Fotomodus versehen. Mit diesem wird es möglich sein, Schnappschüsse aus dem laufenden Spielgeschehen heraus anzufertigen und mit anderen Spielern zu teilen.

Zum Release wird der Fotomodus bereits über diverse Filter und Funktionen verfügen. Wie es von offizieller Seite heißt, wird es dabei allerdings nicht bleiben. Stattdessen soll der Fotomodus nach dem Release von „Assassin’s Creed Valhalla“ regelmäßig durch neue Funktionen und Features bereichert werden.

Ergänzend zu dieser Ankündigung erreichte uns kurz vor dem Start in das Wochenende die Trophäen-Liste zu „Assassin’s Creed Valhalla“. Wer keine Angst vor kleineren Spoilern haben sollte, kann sich die besagte Liste unter dem folgenden Direkt-Link anschauen.

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird am 12. November 2020 für den PC, Stadia, die PS4, die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen. Die PS5-Fassung folgt zum hiesigen Launch der neuen Sony-Konsole am 19. November 2020.

We’re excited to confirm that the beloved #ACPhotoMode returns with Assassin’s Creed Valhalla at launch!

You can expect ongoing enhancements and added features throughout its lifetime. pic.twitter.com/W6JKmO3r49

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) November 5, 2020