Need for Speed Hot Pursuit: Remastered-Version mit Launch-Trailer veröffentlicht

Zu "Need for Speed Hot Pursuit Remastered" wurde der obligatorische Launch-Trailer veröffentlicht. Er macht nochmals auf die erfolgte Markteinführung für PS4, Xbox One und PC aufmerksam.

"Need for Speed Hot Pursuit Remastered" hat den hiesigen Markt erobert.

Electronic Arts, Criterion Games und Stellar Entertainment machen mit einem Launch-Trailer auf die erfolgte Veröffentlichung von „Need for Speed Hot Pursuit Remastered“ aufmerksam. Die überarbeite Version des Rennspiels kann für PS4, Xbox One und PC gekauft werden. Am 13. November 2020 folgt eine Version für die Switch.

Allzu tief in die Tasche greifen müsst ihr beim Kauf nicht. Abhängig von der Plattform werden bei Amazon momentan ab 31,18 Euro fällig. Nachfolgend haben wir die dort erhältlichen Versionen für euch verlinkt:

Zur Ausstattung von „Need for Speed Hot Pursuit Remastered“ zählen eine überarbeitete Grafik, sämtliche Haupt-DLCs, ein überarbeitetes Karriere-Erlebnis und neue Optionen im Fotomodus. Darüber hinaus bietet „Need for Speed: Hot Pursuit Remastered“ laut der Angabe der Entwickler neue Erfolge und Wagenfarben, weniger Hard-Stops und weitere Verbesserungen. Nach der Veröffentlichung sollen zusätzliche Wagenfolien folgen.

Nach wie vor gilt: Mithilfe eines nahtlos verknüpften Multiplayer-Erlebnisses, das in allen Rennmodi zur Verfügung steht, könnt ihr allein spielen oder gegen Freunde antreten. „Dank plattformübergreifendem Multiplayer gibt das Autolog-Feature den Spielern außerdem die Möglichkeit, nicht nur all ihre Erlebnisse, Bilder sowie Herausforderungen zu vergleichen und miteinander zu teilen, sondern sich auch über sämtliche Plattformen hinweg miteinander zu messen“, so die Macher.

Nachfolgend könnt ihr euch den anfangs erwähnten Launch-Trailer anschauen. Mehr zu „Need for Speed Hot Pursuit Remastered“ erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

