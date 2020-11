Blood & Truth: Entwickler stellen technische Verbesserungen für die PS5 vor

"Blood & Truth" erschien exklusiv für PlayStation VR.

Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität wird es euch auf der PlayStation 5 ermöglicht, den größten Teil eurer PS4-Bibliothek auch auf der neuen Konsole zu spielen.

Darüber hinaus umfasst die Abwärtskompatibilität euer PlayStation VR-Headset und die dazu gehörigen Spiele. Wie die Entwickler der Sony Interactive Entertainment London Studios bekannt gaben, wurde das hauseigene VR-Action-Feuerwerk „Blood & Truth“ mit einem kostenlosen Update versehen, mit dem sowohl das Hauptspiel als auch der kostenlose DLC für die Nutzung auf der PS5 überarbeitet wurden.

Zum einen dürfen sich „Blood & Truth“-Spieler auf der PlayStation 5 über eine erhöhte Auflösung freuen. Darüber hinaus nahmen sich die Macher der Sony Interactive Entertainment London Studios der Framerate an und erhöhten diese auf bis zu 90 Bilder die Sekunde. Abgerundet wird das technische Update für die PS5 von höher aufgelösten Assets und optimierten Texturen.

Wer den Titel gerne nachholen möchte, bekommt auf der PlayStation 5 also die Möglichkeit geboten, das Abenteuer in einer technisch aufpolierten Fassung zu genießen. „Blood & Truth“ erschien im Mai 2019 für die PlayStation 4 beziehungsweise PlayStation VR und punktete spielerisch vor allem mit seiner kompromisslosen Action, die einem klassischen Hollywood-Blockbuster in nichts nachstand.

