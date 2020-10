PS5: PSVR-Nachfolger erst in ein paar Jahren? Sony dämpft Erwartungen

Virtual Reality ist auch auf der PS5 ein Thema. Immerhin unterstützt die Konsole das in die Jahre gekommene PSVR-Headset. Eine neue Generation wird es offenbar nicht in naher Zukunft geben. Darauf deuten die Aussagen von Sonys Jim Ryan hin.

Vor ein paar Jahren noch auf dem aktuellen Stand der Technik: PlayStation VR.

Sony zählt zu den Vorreitern der Virtual Reality-Technologie. Mit PlayStation VR brachte das Unternehmen eine preiswerte Hardware auf den Markt, die sich millionenfach verkaufen konnte. Nach wie vor werden neue Spiele für das Headset produziert. Doch den Massenmarkt konnte PSVR nicht erreichen, was auch für andere Brillen dieser Kategorie gilt.

Dafür gibt es mehrere Gründe, die auf den technischen Stand der Entwicklung reduziert werden können. Die Leute wollen keine Kabelverbindung, jedoch höherauflösende Displays, ein breiteres Sichtfeld, ein immersives Roomscaling, ein unkomplizierteres Handling und überzeugendere Spielerfahrungen. Dabei handelt es sich um etwas, das mehr Zeit benötigt. Und auch Sony vertritt inzwischen die Ansicht, dass die VR-Zukunft noch Jahre entfernt ist.

Es wird irgendwann kommen

In einem Gespräch mit der Washington Post betone Sonys Jim Ryan : „Ich glaube, wir sind mehr als nur ein paar Minuten von der Zukunft der VR entfernt. Wir glauben definitiv, dass VR irgendwann in der Zukunft eine sinnvolle Komponente der interaktiven Unterhaltung darstellen wird. Wird es dieses Jahr so weit sein? Nein. Wird es nächstes Jahr sein? Nein. Aber wird es irgendwann kommen? Das glauben wir.“

PlayStation VR verweilt seit 2016 auf dem Markt. Mit dem Headset, das damals rund 400 Euro kostete, sorgte Sony für eine niedrige Einstiegshürde. Doch während andere Unternehmen seit Jahren neue Modelle auf den Markt bringen und in kleinen Schritten technische Veränderungen vornehmen, hat sich an der PSVR-Hardware seit dem Launch kaum etwas geändert. Aufgrund der überschaubaren Leistung der PS4 (Pro) wären technische Verbesserungen ohnehin nur schwer umsetzbar.

Ryans Worte bedeuten jedoch im Wesentlichen, dass Sony nach 5 Millionen verkauften PlayStation VR-Einheiten immer noch an VR glaubt. Das Unternehmen scheint allerdings Zweifel daran zu haben, dass der nächste große Schritt im VR-Bereich greifbar ist. „Wir sind sehr zufrieden mit all den Erfahrungen, die wir mit PlayStation VR gemacht haben. Und wir freuen uns darauf zu sehen, wohin uns das in Zukunft führen wird“, Ryan ergänzend.

Ein baldiges PlayStation VR 2.0 für die PS5 sollte demnach nicht erwartet werden. Allerdings kann die erste PSVR-Generation auch mit der neuen Konsole genutzt werden, wofür ein Kameraadapter notwendig ist, der kostenlos bestellt werden kann. Viele VR-Fans dürfte es jedoch nach einer neuen Hardware dürsten.

Auf der Xbox Series X sieht es noch düsterer aus: Das Xbox-Oberhaupt Phil Spencer erklärte vor nicht allzu langer Zeit, dass Microsoft auf der neuen Konsole kein Virtual Reality unterstützen wird, weil niemand danach fragt.

