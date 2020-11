Deal der Woche: Aktuelles Spiel von Bandai Namco im Angebot

Das nächste Angebot der Woche ist da. Günstiger kaufen könnt ihr bis zum Donnerstag der kommenden Woche "Captain Tsubasa: Rise of New Champions". Im Preis reduziert wurden zwei Editions.

"Captain Tsubasa: Rise of New Champions" ist das neue Angebot der Woche.

Sony hat im PlayStation Store das Angebot der Woche freigeschaltet. Im Preis reduziert wurde das im August veröffentlichte „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“, das in zwei Editions verkauft wird.

Die Standardversion des Titels wurde im Preis von 59,99 auf 35,99 Euro reduziert. Die Deluxe Edition kann für 55,99 statt 79,99 Euro gekauft werden. Zum Vergleich: Bei Amazon kostet die Standardversion des Titels momentan 45,39 Euro. Zudem kann dort für rund 130 Euro eine Collector’s Edition erworben werden.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions in der Übersicht

Veröffentlicht am 28. August 2020

Metascore: 70

User-Score: 7.3

Regulärer Preis: ab 59,99 Euro

In „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ erwarten euch viel Action und wilde Torschüsse. Letztendlich soll euch das Spiel, das nicht mit „FIFA“ und Co vergleichbar ist, mit seiner Anime-Grafik, dem Gameplay und den verschiedenen Game-Modi bei Laune halten.

Falls „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ nicht auf euer Interesse stößt, könnt ihr noch bis morgen das Angebot der vergangenen Woche in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gingen heute rund 200 Deals an den Start, darunter viele First-Party-Games von Sony und VR-Spiele.

Und falls ihr gerade knapp bei Kasse seid, aber eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzt: Seit der vergangenen Woche können ohne Zusatzkosten die PS Plus-Games für November 2020 geladen werden.

