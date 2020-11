Cyberpunk 2077: Deutschsprachige TV-Doku veröffentlicht

"Cyberpunk 2077" kommt im November auf den Markt.

Entwicklervideos mit Hintergründen zu „Cyberpunk 2077“ gab es in den vergangenen Jahren mehrfach. Doch inzwischen schaffte es das Rollenspiel aus dem Hause CD Projekt auch in das deutsche Fernsehen. In der ARD lief im Format „Titel Thesen Temperamente“ eine Doku, die sich dem Spiel annahm.

Interviews und neues Gameplay

Nach dem Start der unten verlinkten Aufzeichnung seht ihr nicht nur einige Szenen aus dem Spiel. Auch werden Interviews mit den Machern eingeblendet. Befragt wurden beispielsweise der Senior Level Designer Miles Tost und der Lead Quest Designer Pawel Sasko. In der Doku zu „Cyberpunk 2077“ werden außerdem die Handlung des Titels angesprochen und Parallelen zur realen Welt gezogen.

Der Beitrag ist in der Mediathek der ARD verfügbar. Offenbar sind auch einige neue Einblicke in das Gameplay enthalten.

Selbst Hand anlegen könnt ihr schon bald: „Cyberpunk 2077“ wird am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia auf den Markt gebracht. Auch an einer Version für Xbox Series X/S und PlayStation 5 wird gearbeitet, wobei nicht so recht klar ist, welchen Einfluss die jüngste Verschiebung darauf hatte.

Letztendlich scheint CD Projekt vor gewaltigen Herausforderungen zu stehen. In den vergangenen Monaten machten mehrfach Berichte über sogenannte Crunchtimes die Runde. Auch auf den Aktienkurs von CD Projekt hatten die Verschiebungen und Negativberichte keinen positiven Einfluss.

