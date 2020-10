Cyberpunk 2077: Die nächste Verschiebung ist da

Diese Meldung habt ihr wahrscheinlich schon häufiger gelesen: Der Launch von „Cyberpunk 2077“ wurde verschoben. Diesmal müsst ihr allerdings nur ein paar Wochen länger warten und nicht mehrere Monate.

Am 10. Dezember 2020 wird der Launch nachgeholt. Die Verschiebung betrifft alle Plattformen, auf denen der Titel aus dem Hause CD Projekt erscheinen soll: Es sind die Konsolen PS4 und Xbox One sowie der PC. Zuvor war von einem Launch am 19. November 2020 die Rede.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

