Cyberpunk 2077: Goldstatus erreicht und Details zur Day 1-Edition

"Cyberpunk 2077" kommt im November auf den Markt.

CD Projekt hat mitgeteilt, dass „Cyberpunk 2077“ den offiziellen Goldstatus erreicht hat. Das heißt, die Entwicklung des Spiels wurde abgeschlossen. Diese Aussage sollte natürlich nicht auf die Goldwaage gelegt werden. Denn nach wie vor legen die Entwickler am kommenden Rollenspiel Hand an – unter anderem für Verbesserungen und Erweiterungen.

Day One-Update wahrscheinlich

Der Goldstatus bedeutet allerdings, dass das Spiel, das ihr später auf der Disk vorfinden werdet, fertig ist. Erwartet werden kann, dass zum Launch mindestens ein Day One-Update angeboten wird. Zumindest sind finale Korrekturen und Verbesserungen bei Spielen der Größenordnung eines „Cyberpunk 2077“ die Regel.

Mit dem Goldstatus steht letztendlich fest: Eine weitere Verschiebung müsst ihr nicht befürchten. Erscheinen wird „Cyberpunk 2077“ demnach pünktlich am 19. November 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC, auch wenn an diesem Tag bereits die Next-Gen-Konsolen auf dem Markt verweilen. Die dazugehörigen PS5- und Xbox Series X-Upgrades sollen im kommenden Jahr nachgereicht werden. Einen Termin nannte CD Projekt bislang nicht.

Day One-Edition

Darüber hinaus wurden Details zur Day 1-Edition von „Cyberpunk 2077“ genannt. Käufer der physischen Erstauflage erhalten demnach:

Inhalt der limitierten Day-1-Fassung (physisch):

Hülle mit Spieledisks für PS4 und Xbox One; der PC-Version liegt ein Keycode bei

Weltkompendium mit Details zu Setting und Hintergrundgeschichte des Spiels

Postkarten aus Night City

Karte von Night City

Aufkleber

Zusätzliche digitale Inhalte:

Soundtrack zum Spiel

Digitaler Comic

Art-Booklet mit einer Auswahl von Artworks aus dem Spiel

Cyberpunk 2020-Quellensammlung

Bildschirmhintergründe für Desktop und Mobilgeräte

Exklusive Ingame-Items für bestimmte Plattformen oder Shops sind nicht geplant.

Schon im Laufe des Vormittags wurde die vollständige Karte von Night City geleakt, die in einer faltbaren Version der physischen Ausgabe des Spiels beiliegt. Gleiches gilt für den Stapel Postkarten. Übrigens spielt Keanu Reeves die Hauptrolle im neuesten Trailer zu „Cyberpunk 2077“. Anschauen könnt ihr euch den Spot hier.

Und da wären noch die Mehrspieler-Partien: CD Projekt arbeitet an einem Multiplayer-Modus für „Cyberpunk 2077“. Es soll das nächste AAA-Projekt des Studios sein und nach 2021 auf den Markt kommen. Die Beschreibung klingt nach etwas, das sich „GTA 5 Online“ zum Vorbild nimmt. Mehr zu „Cyberpunk 2077“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀 See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020

