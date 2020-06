Cyberpunk 2077: Umfangreiches Upgrade für die PS5 und die Xbox Series X versprochen

Wie die Entwickler von CD Projekt bestätigten, kann "Cyberpunk 2077" schon zum Launch in einer aufgepeppten Version auf der Xbox Series X beziehungsweise der PS5 gespielt werden. Zudem wird an einem ausführlichen Upgrade gearbeitet, das zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wird.

"Cyberpunk 2077" erscheint im November 2020.

Im Laufe des gestrigen Tages räumten die Verantwortlichen von CD Projekt ein, dass sich das ambitionierte Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ ein weiteres Mal verschieben wird – dieses Mal auf den November des Jahres.

In einer aktuellen Mitteilung ging das polnische Studio noch einmal auf dieses Thema ein und wies darauf hin, dass die Verschiebung des Hauptspiels dafür sorgt, dass auch die Mehrspieler-Komponente von „Cyberpunk 2077“ entsprechend später erscheint. Ein konkreter Releasezeitraum wurde aber weiterhin nicht genannt. Des Weiteren kündigte CD Projekt ein umfangreiches Upgrade für die Xbox Series X und die PS5 an.

Zusätzlicher Wettbewerb bereitet CD Projekt keine Sorgen

Wie die Entwickler bestätigten, lässt sich „Cyberpunk 2077“ auf den beiden Next-Generation-Konsolen spielen und wird bereits zum Launch mit einem Update bedacht, das für kleinere technische Verbesserungen auf der PS5 und der Xbox Series X sorgt. Ein umfangreicheres Upgrade mit weiteren Verbesserungen befindet sich ebenfalls in Arbeit, wird aber wohl nicht vor 2021 erscheinen. Immerhin wurde versprochen, dass das besagte Upgrade kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Release erneut verschoben – Neuer Termin steht

Durch die erneute Verschiebung ist „Cyberpunk 2077“ nun für eine Veröffentlichung am 19. November 2020 und somit im hart umkämpften Weihnachtsgeschäft vorgesehen. Eine Begebenheit, die CD Projekt laut eigenen Angaben keine allzu großen Sorgen bereitet. Unter anderem geht das Management des polnischen Studios davon aus, dass die größten Titel des Videospieljahres 2020 bereits etwas früher erscheinen und „Cyberpunk 2077“ daher ausreichend Luft zum Atmen lassen.

„Cyberpunk 2077“ befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung und verfrachtet die Spieler in die fiktive Metropole Night City. Zu den größten Stärken des Rollenspiels werden laut offiziellen Angaben die frei erkundbare Spielwelt, die spannende Geschichte im all ihren Wendungen sowie die Möglichkeit gehören, den eigenen Charakter frei zu entwickeln und auf den eigenen Spielstil zuzuschneiden.

Quelle: GameSpot

