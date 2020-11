Golden Joystick Awards 2020: Zahlreiche Exklusivspiele nominiert

Auch in diesem Jahr werden die sogenannten Golden Joystick Awards vergeben, Mehrere PS4/PS5-Exklusivtitel haben die Chance, von euch zum "Ultimate Game of the Year" gewählt zu werden.

"The Last of Us Part 2" zählt zu den Spielen, die gewinnen können.

Trotz der COVID-19-Pandemie hat Sony ein großartiges Jahr hinter sich. In den vergangenen Monaten wurden etliche Spiele veröffentlicht, die exklusiv auf der PS4 oder PS5 gespielt werden können. Andere Games sind zumindest konsolenexklusiv auf der Sony-Hardware vertreten.

Die zahlreichen Exklusivspiele spiegeln sich auch bei den Nominierungen für die Golden Joystick Awards 2020 wider. Dabei handelt es sich um eine Award-Vergabe, die jährlich unter der Leitung von Gamesradar erfolgt. Eure Stimme für den Wunschkandidaten könnt ihr auf dieser Seite abgeben

Zur Auswahl stehen in diesem Jahr Spiele wie „Spider-Man Miles Morales“, „Demon’s Souls“, das gerade erst für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde, „Ghost of Tsushima “ und natürlich „The Last of Us Part 2“. Nachfolgend seht ihr die komplette Liste.

Nominiert für die Golden Joystick Awards 2020

Crusader Kings III (PC)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Death Stranding (PC – PS4 in 2019)

Hades (PC, Nintendo Switch)

Ori and the Will of the Wisps (Xbox One, PC, Nintendo Switch)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4, PS5)

Genshin Impact (PS4, PC)

Demon’s Souls (PS5)

F1 2020 (PC, PS4, Xbox One)

Factorio (PC, Xbox One)

Ghost of Tsushima (PS4)

Yakuza: Like a Dragon (PS4, Xbox One, PC)

The Last of Us Part 2 (PS4)

Doom Eternal (PS4, PC, Xbox One)

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Half-Life: Alyx (PC)

Assassin’s Creed Valhalla (PS4, Xbox One, PC)

Spelunky 2 (PS4, PC)

Microsoft Flight Simulator 2020 (PC)

Fall Guys (PS4, PC)

Die Vergabe der Golden Joystick Awards 2020 erfolgt in diesem Jahr im Rahmen einer volldigitalen Show, in der die „besten Spiele der letzten 12 Monate auszeichnet“ werden. Anschauen könnt ihr euch die Show am 24. November 2020.

