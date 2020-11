IO Interactive: Hitman-Macher kündigen morgen das neue Projekt an

IO Interactive kündigt am morgigen 19. November 2020 um 15 Uhr ein neues Projekt an. Da ihr den Youtube-Kanal des Unternehmens im Auge behalten sollt, scheint mindestens ein erster Trailer in der Pipeline zu sein.

Da haben wir sie wieder: Die Ankündigung einer Ankündigung. Diesmal handelt es sich um ein neues Projekt von IO Interactive. Dort entsteht ebenfalls „Hitman 3“, das im Januar 2021 auf den Markt kommen soll.

Morgen um 15 Uhr

Die Ankündigung des neuen Spiels soll am morgigenerfolgen, was aufgrund der Markteinführung der PS5 etwas in den Hintergrund geraten könnte. Details wurden zunächst nicht genannt. Es ist zumindest unwahrscheinlich, dass es sich bei diesem neuen Projekt um ein weiteres „Hitman“ handelt.

Schon im vergangenen Jahr wurde ein neues Projekt in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Interactive Entertainment bestätigt. Damals hieß es explizit, dass wir es nicht mit einem weiteren Ableger der „Hitman“-Reihe zu tun haben.

„Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von IO Interactive fortzusetzen“, so David Haddad, Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment, in der damaligen Pressemeldung. „IO Interactive hat eine langjährige Tradition in der Entwicklung legendärer Spiele, und wir freuen uns auf die Partnerschaft bei diesem nächsten Vorhaben, den Spielern weltweit ein neues Konsolen- und PC-Spielerlebnis zu bieten.“

Das Geheimnis scheint morgen gelüftet zu werden. Da IO Interactive im Tweet zur bevorstehenden Ankündigung auf den eigenen Youtube-Kanal verweist, scheint zumindest ein Trailer in der Pipeline zu sein. Die Ankündigung findet ihr dann rechtzeitig in unserem News-Stream.

