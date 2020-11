Resident Evil: Produktion des Reboots offenbar angelaufen – Erste Bilder vom Set

Seit einer ganzen Weile wird an einem Reboot der „Resident Evil“-Filme gearbeitet, der irgendwann im Laufe des kommenden Jahres den Weg auf die große Leinwand finden wird.

Produziert wird der Reboot von Robert Kulzer („Pandorum“) von Constantin Film sowie James Harris von Tea Shop Productions („I Am Not a Serial Killer“), Hartley Gorenstein („The Boys“) und Dylan Tarason („Hell or High Water“) als Co-Produzent. Nachdem Anfang des vergangenen Monats der Cast des Films enthüllt wurde, scheint mittlerweile auch die Produktion angelaufen zu sein. Dies lassen entsprechende Schnappschüsse vom Set vermuten, die uns kurz vor dem Start in das Wochenende erreichten.

Eine Rückkehr zu den Wurzeln?

Zum Schauplatz des neuen Films hieß es von offizieller Seite zuletzt: „Nach einem Dutzend Spielen, sechs Live-Action-Filmen und Hunderten von Seiten an Fan-Fiction fühlten wir uns verpflichtet, ins Jahr 1998 zurückzukehren, um die Geheimnisse zu erforschen, die in den Mauern der Spenser Mansion und in Raccoon City lauern.“

Zum Thema: Resident Evil: Regisseur verspricht mehr Horror für nächsten Film

Eigenen Angaben zufolge ging es Regisseur Johannes Roberts bei den Arbeiten am Reboot darum, zu den Geschehnissen der ersten beiden „Resident Evil“-Titel zurückzukehren und die „erschreckende und eindringliche Erfahrung nachzustellen“, die er verspürte, als er die Horror-Klassiker seinerzeit spielte.

Einen konkreten Termin bekam der neue „Resident Evil“-Film bisher leider nicht spendiert.

Our First Look at what appears to be the Spencer Mansion + NEW photos of S.T.A.R.S. helicopter from the upcoming #ResidentEvil Movie Reboot! 😲🎬🧟‍♂️#ResidentEvilMovie #ResidentEvilReboot pic.twitter.com/ULNsAbk1fQ — RESIDENCE of EVIL (@ROEnetwork) November 19, 2020

