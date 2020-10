Resident Evil: Cast des kommenden Reboot-Films enthüllt

Der neue "Resident Evil"-Kinofilm soll sich unter anderem an "Resident Evil 2" orientieren.

Nachdem Capcom vor wenigen Tagen die CG-Serie „Resident Evil: Infinite Darkness“ ankündigte, wurden nun Details zur nächsten Adaption der kultigen Survival-Horror-Saga vorgestellt. Allen voran verkündeten die Verantwortlichen des nächsten „Resident Evil“-Kinofilms, wie unter anderem der Hollywood Reporter vermeldet, gestern Abend den Cast der Videospiel-Adaption.

Chris Redfield, Jill Valentine & weitere Fan-Lieblinge dabei

Fans der Reihe dürfen sich auf ein Wiedersehen mit vielen liebgewonnenen Charakteren und Serien-Veteranen freuen. In den Hauptrollen sehen wir Kaya Scodelario („Crawl“) als Claire Redfield, Hannah John-Kamen („Ant-Man and the Wasp“) als Jill Valentine, Robbie Amell („The Flash“) als Chris Redfield und Avan Jogia („Zombieland: Doppelt hält besser“) als Leon S. Kennedy. Den Cast komplettieren Tom Hopper („The Umbrella Academy“) als Bösewicht Albert Wesker und schließlich Neal McDonough („Arrow“) als William Birkin.

Auf dem Regiestuhl sitzt Johannes Roberts, der in den letzten Jahren unter anderem „47 Meters Down“ inszenierte und somit bereits Erfahrung im Horrorgenre mitbringt. Sein Film wird ein Reboot der Reihe darstellen und deshalb inhaltlich nichts mit den sechs vorherigen Live-Action-Kinofilmen des Franchise zu tun haben. Stattdessen soll uns der Film zurück ins Jahr 1998 ins Städtchen Raccoon City entführen. Dort bricht in einer schicksalhaften Nacht ein verheerendes Virus aus und sorgt dafür, dass fortan nichts mehr so ist, wie es einmal war.

Produziert wird der Film von Robert Kulzer („Pandorum“) von Constantin Film sowie James Harris von Tea Shop Productions („I Am Not a Serial Killer“), Hartley Gorenstein („The Boys“) und Dylan Tarason („Hell or High Water“) als Co-Produzent. Darüber hinaus sind Constantin-CEO Martin Moszkowicz („Der Gott des Gemetzels“), Victor Hadida („Killer’s Bodyguard“) und Alex Zhang („Greyhound: Schlacht im Atlantik“) als Ausführende Produzenten an dem Projekt beteiligt. Alex Westmore und Colin Scully von Constantin Film überwachen das Projekt.

Der neue „Resident Evil“-Film soll irgendwann 2021 ins Kino kommen. Einen genauen Veröffentlichungstermin hat die Videospiel-Adaption gegenwärtig noch nicht.

Was ist eure Meinung zum Cast des neuen „Resident Evil“-Films?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil