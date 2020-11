PS5: Spieler berichten von Bildstörungen und Artefaktbildung

Die PS5 verweilt seit der vergangenen Woche auf dem hiesigen Markt.

Im November kamen die beiden New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X auf den Markt. Wie viele Exemplare bisher ausgeliefert werden konnten, ist nicht bekannt. Fest steht aber zumindest, dass nicht alle Kunden ein Hardware ohne Defekte überreicht bekamen. Dazu zählt unter anderem ein Problem, das auf der PS5 für Bildstörungen sorgt.

Artefakte, Streifen und Blitze und mehr

Angezeigt werden bei den betroffenen Konsolen in verschiedenen Spielen seltsame Artefakte, Streifen und Blitze. Neuinstallationen und ähnliche Hilfsmaßnahmen scheinen keinen Erfolg zu bringen.

So schreibt beispielsweise ein betroffener Spieler auf Twitter: „Habe große Probleme mit The Witcher 3 auf der PS5. Die Neuinstallation behob das Problem nicht. Und auch andere Kabel-/Fernsehgeräte änderten nichts. Außerdem gab es Grafikprobleme mit FIFA 21 und die Konsole ist viel lauter als auf Testvideos. Könnte dies ein Problem mit der Hardware (GPU) sein?“

Tatsächlich sieht es momentan danach aus, dass einige Konsolen technische Probleme haben, die auf die GPU zurückzuführen sind. „Ich habe Berichte über PS5-Artefakte/Abstürze gesehen. Das passiert normalerweise am PC, wenn man Dinge übertaktet. Wenn ihr das oder grüne Bildschirme seht, müsst ihr eure PS5 umtauschen“, schrieb Tom Warren von The Verge zu diesem Thema:

I’ve seen reports of PS5 artifacting / crashing. This usually happens on PC when you overclock things. If you’re seeing this or green screens, you’ll need to return your PS5. https://t.co/0h7UtBq77v — Tom Warren (@tomwarren) November 22, 2020

In einem weiteren Tweet legte Warren nach und verwies darauf, dass sich das Problem nicht auf einzelne Spiele beschränkt. „Das passiert bei verschiedenen Spielen und sogar bei älteren PS4-Titeln“, so seine Worte. Beispiele lassen sich auf Twitter und Youtube finden.

Wie weit verbreitet die gezeigten Grafikstörungen sind, ist nicht bekannt. Zwar deuten die Tweets, die wir unterhalb dieser Zeilen eingebettet haben, darauf hin, dass es sich um keine Einzelfälle handelt. Doch wäre die bereits aufgestellte Schlussfolgerung, dass die Möglichkeit der PS5 zur Übertaktung für „defekte Konsolen“ sorgt, übereilt. Die überwiegende Mehrheit der Konsolen verrichtet ihren Dienst problemlos.

Zudem tritt das Problem nicht nur auf der PS5 auf. Auch Besitzer der Xbox Series X bleiben offensichtlich nicht verschont.

Wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr mit eurer PS5 oder Xbox Series X bereits Probleme? Oder laufen die Konsolen wie gewünscht?

@AskPlayStation a week of resets/reformatting and still unable to play any games on the PS5, any word on a fix or is my console just a $500 modern art piece? I’m seeing Error: CE-108255-1 after each game crash. #ps5 #PS5Launch #PS5problems pic.twitter.com/GfZvUzRhAJ — Parker Bohn (@OHaiDarr) November 19, 2020

@AskPlayStation is this a know issue for users? I have tried different hdmi’s resetting the console and the support line hung up on me. When it is doing this I can’t turn off the PlayStation or move the screen whatsoever. This is the fourth time it’s happened in about 20 minutes. pic.twitter.com/PC0CI02CsI — Scott Ries (@RiesesPieces13) November 16, 2020

@AskPlayStation $500 state of the art gaming console…already getting issues 😭 pic.twitter.com/ukDhMQQnAp — Spy724 (@Spy7241) November 19, 2020

@AskPlayStation

Big issues with Witcher 3 on PS5 – Reinstall didn’t fix it and other cable/tv didn’t fix it either. Also having graphical problems with FIFA21 and the console is much louder than on review videos. Could this be a hardware (GPU) problem? pic.twitter.com/rMvEs3qOwZ — Fiona Lhx (@FionaLhx) November 22, 2020

