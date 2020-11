PS5: Media Markt und Saturn hoffen auf baldige Nachlieferungen

Die PS5 brachte die großen Händler an ihre Grenzen.

Nach einem recht chaotischen COVID-19-Jahr folgte ein ebenfalls chaotischer Konsolen-Launch. Zwar konnten am 19. November 2020 zahlreiche Spieler ihre PS5 entgegennehmen. Doch schon beim Vorverkauf gingen etliche Interessenten leer aus. Und nicht wenige Spieler, die rechtzeitig eine Vorbestellung aufgeben konnten, warten noch immer auf die Lieferung. Das gilt vor allem für Kunden von Media Markt und Saturn.

Auf den offiziellen Facebook-Seiten gaben die Unternehmen schon am vergangenen Freitag bekannt, dass es aktuell zu Lieferproblemen kommt. Saturn und Media Markt stehen mit Sony in Verbindung, um weitere Exemplare zu bekommen.

„Leider konnten wir zum Verkaufsstart der PS5 nicht jeden direkt mit einer Konsole versorgen. Doch egal, ob per Lieferung oder zur Selbstabholung, wir tun unser Bestes, dass jeder so schnell wie möglich seine Konsole bekommt. Die Nachfrage ist sehr hoch und wir stehen hierzu mit dem Hersteller in einem engen Austausch, um schnellstmöglich alle Vorbestellungen auszuführen. Wir wollen die Konsole für alle Hobby-Zocker, für alle Pro-Gamer, für euch alle“, so das identische Statement der Handelsketten.

Es scheint, dass mit weiteren Auslieferungen in der kommenden Woche gerechnet werden kann. Zumindest berichten Spieler von Telefonaten, in denen sie vom Support die Auskunft bekamen, dass ab Mittwoch eine neue Lieferung eintreffen könnte. Andere Quellen gehen von einem Nachschub gegen Ende November 2020 aus, was mit etwas Glück ebenfalls die kommende Woche betreffen würde.

Verbraucherschutz äußert sich

Auch der Verbraucherschutz meldete sich zwischenzeitlich zu Wort. Zwar kann den aktuell betroffenen Kunden nicht wirklich geholfen werden. Allerdings fordern die Verbraucherschützer strengere Regeln für Bezahlungen per Vorkasse.

„Das Problem bei #WoBleibtMeinePS5: „Verbraucher*innen werden mit Lieferterminen gelockt, und ganz selbstverständlich kassieren Anbieter hunderte Euro in Vorkasse. Wer jetzt ohne Geld, ohne Konsole und ohne Infos dasteht, ist völlig zu Recht sauer“, heißt es auf Twitter.

Was können wartende Vorbesteller jetzt tun? Im Grunde nicht viel. Was Media Markt und Saturn nicht in den Lagern haben, kann nicht geliefert werden. Eine Stornierung der Bestellung wäre aufgrund der aktuellen Marktsituation keine clevere Idee, da sich die betroffenen Kunden wieder hinten in der Schlange anstellen müssten. Wie wir mehrfach berichteten, ist die PS5 weltweit ausverkauft.

Zum Thema

Für ungeduldige Spieler wird es teuer: Auf eBay und Co schossen in den vergangenen Tagen die Preise der PS5 in die Höhe. Vierstellige Beträge sind keine Seltenheit mehr. Sony gab kürzlich bekannt, dass vor und nach Weihnachten mit beträchtlichen Lieferungen gerechnet werden kann, sodass ihr die von Resellern verlangten Preise umgehen könnt.

Wollt ihr dennoch mehr Geld investieren und die Konsole früher in den Händen halten, dann achtet darauf, dass ihr nicht nur den Karton kauft. Auch ist es nicht ratsam, bei unbekannten Händlern zu bestellen, da es sich unter Umständen um Fake-Shops handelt.

