Call of Duty Black Ops Cold War: Neues Update verbessert den Fortschritt – Changelog

"Call of Duty: Black Ops Cold War" hat ein neues Update erhalten, mit dem Verbesserungen am Fortschritt vorgenommen werden. Zudem gab Treyarch bekannt, dass für Dezember weitere 2WXP-Events geplant sind.

In "Call of Duty: Black Ops Cold War" könnt ihr eure Waffen künftig schneller aufleveln.

Treyarch hat für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ ein weiteres Update veröffentlicht. Es enthält unter anderem Änderungen, die euren Spielfortschritt im Multiplayer und in den Zombies-Herausforderungen erhöhen. Denn die Waffen-XP werden umfangreicher vergeben.

„Ab heute könnt ihr Waffen noch schneller auf ein höheres Niveau bringen und mehr Aufsätze freischalten als bisher üblich, sowohl im Multiplayer als auch bei den Zombies“, so Treyarech in einem Tweet, in dem auf das neue Update für „Call of Duty Black Ops Cold War“ aufmerksam gemacht wird.

Changelog zum neuen Update

Außerdem wurde ein Problem mit den Zombies behoben. Es konnte dazu führen, dass die Verdienstquoten für Waffen-EP in Solospielen und in späteren Runden niedriger waren als sie sollten. Um die Geduld der Spieler zu belohnen, plant Treyarch für Dezember weitere 2WXP-Events.

Nachfolgend seht ihr den kompletten Changelog zum neuen Update für „Call of Duty Black Ops Cold War“:

Global

Fortschritt Erhöhte Verdienstmöglichkeiten für Waffen XP sowohl im Multiplayer als auch bei den Zombies.



Zombies

Fortschritt Problem behoben, das in Solospielen und in späteren Runden dazu führte, dass die Waffen-XP niedriger als angestrebt ausfielen. Es wurde ein Problem angesprochen, bei dem die Napalm-Burst-Munitionsmod nicht durchgängig mit Waffen-XP belohnt wurde, wenn sie ausgerüstet war.



Mehrspieler

Karten Nuketown ’84 Es wurde ein Glitch behoben, das Spielern die Möglichkeit bot, außerhalb des spielbaren Raums am Leben zu bleiben.



Zum Thema

Am gestrigen Montag berichteten wir bereits, dass „Call of Duty Black Ops Cold War“ in Kürze einen weiteren Spielmodus erhält, in dem ihr Missionsobjekte einnehmen und Launch-Codes erhalten könnt. Damit ist es möglich, eine Bombe zu aktivieren. Weitere Details zu diesem Spielemodus halten wir in der verlinkten Meldung für euch bereit.

