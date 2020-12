Red Dead Online: Standalone-Version steht zum Download bereit

Im PSN profitieren PS Plus-User vom rabattierten Preis. Die Mitgliedschaft ist für die Nutzung ohnehin erforderlich.

Rockstar Games erinnert mit einem Trailer daran, dass „Red Dead Online“ ab sofort als eigenständiges Spiel im PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store und auf Steam erhältlich ist. Aufgrund der Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen werden auch die PS5 und Xbox Series X unterstützt.

Rabatt bis Mitte Februar

Die eigenständige Version des Online-Western-Shooters ist bis zum 15. Februar 2021 zum Einführungspreis von 4,99 Euro erhältlich. Danach werden rund 20 Euro fällig, was abhängig von den Angeboten mitunter an den Preis der Vollversion von „Red Dead Redemption 2“ herankommt. Zudem ist zu beachten, dass der rabattierte Preis im PlayStation Store an eine PS Plus-Mitgliedschaft gebunden ist.

Da es sich um ein Online-Spiel handelt, werden PlayStation Plus bzw. Xbox Live Gold zum Spielen benötigt.

„Schließe dich Millionen anderer Spieler im amerikanischen Westen an und erlebe eine Welt, die dich mit unzähligen Features, Gameplay-Elementen und zusätzlichen Verbesserungen auf Jahre unterhalten wird“, schreibt Rockstar Games in der heutigen Pressemeldung, ohne die Zahl der momentan aktiven Spieler zu präzisieren.

In den Genuss der Kampagne von „Red Dead Redemption 2“ kommt ihr mit der Standalone-Fassung von „Red Dead Online“ nicht. Diese muss separat gekauft werden. Bei Amazon kostet das komplette Spiel, das „Red Dead Online“ mit einschließt, momentan weniger als 20 Euro, was die 19,99 Euro, die später für die Standalone-Fassung von „Red Dead Online“ fällig werden sollen, in ein kurioses Licht rückt. Die Ultimate Edition wird im PlayStation Store aktuell für 34,99 Euro verkauft.

Nachfolgend seht ihr zur Standalone-Veröffentlichung einen Trailer:

Was sagt ihr zur Standalone-Veröffentlichung von „Red Dead Online“? Bewegt sie euch dazu, einen Blick auf den Multiplayer-Modus von „Red Dead Redemption 2“ zu werfen?

