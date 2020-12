Elden Ring: Insider grenzt Release-Zeitraum ein und Hinweis auf TGA-Auftritt

Erfolgt die Veröffentlichung Mitte 2021?

Update: Mittlerweile gibt es einen recht wackeligen Hinweis darauf, dass „Elden Ring“ einen Auftritt auf den The Game Awards haben könnte. So berichtet Imran Kahn von Kinda Funny von einem recht merkwürdigen Verhalten der Marketing-Leute von Bandai Namco Entertainment. Vermutet wird, dass ein Trailer bevorsteht.

I follow some Bandai Namco marketing people on Twitter who have been retweeting (and in some cases, unretweeting) some TGA stuff in weirdly coy ways. — Imran Khan (@imranzomg) December 3, 2020

Meldung vom 2. Dezember 2020: Mit „Elden Ring“ hat FromSoftware ein Spiel in Arbeit, von dem in den vergangenen Monaten nicht allzu viel zu hören war. Jenseits des ersten Enthüllungstrailers des Spiels auf der E3 2019 gab es im Wesentlichen keine umfangreichen Neuigkeiten über das Spiel. Doch sollte sich ein aktuelles Gerücht als wahr erweisen, könnten wir schon bald mehr über den Titel sehen und hören.

Verschiebung durch Corona?

In einem aktuellen Bericht von AltChar heißt es, dass FromSoftware und Bandai Namco Entertainment intern die Veröffentlichung von „Elden Ring“ für Anfang 2021 geplant hatten. Diese Information kommt über einen „Insider“ namens Taepo.

Allerdings soll die COVID-19-Pandemie und die Belastung, die sie für Entwickler auf der ganzen Welt bedeutet, FromSoftware dazu veranlasst haben, die Veröffentlichung des Spiels um einige zusätzliche Monate zu verschieben. Ein Release im Sommer des kommenden Jahres wäre daher im Bereich des Möglichen.

Was an den Aussagen des Insiders dran ist, steht in den Sternen. Doch trotz der Tatsache, dass FromSoftware in diesem Jahr in Bezug auf „Elden Ring“ recht schweigsam war, erscheint eine mögliche Veröffentlichung im Jahr 2021 nicht abwegig. Das letzte Projekt des Studios namens „Sekiro: Shadows Die Twice“ wurde im Anfang 2019 veröffentlicht, was bedeutet, dass mittlerweile fast zwei Jahre vergangen sind, die in „Elden Ring“ einfließen konnten.

Dass an „Elden Ring“ aktiv gearbeitet wird und der Titel Fortschritte macht, verdeutlichte jüngst eine Aussage von Microsofts Phil Spencer: In einem Interview mit den US-Kollegen von GameSpot betonte das Xbox-Oberhaupt, dass er kürzlich die Möglichkeit hatte, „Elden Ring“ ausführlich zu spielen. Er zeigte sich begeistert und konnte bestätigen, dass ihr das ambitionierteste Projekt von Game-Director Hidetaka Miyazaki erwarten könnt.

Mehr zu „Elden Ring“, zu dem bisher kein offizieller Release-Termin genannt wurde, erfahrt ihr in der verlinkten Themen-Übersicht.

