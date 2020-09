Elden Ring: Miyazaki nennt neue Details zur Spielwelt und der Geschichte

In einem Interview, das sich eigentlich um "Sekiro: Shadows Die Twice" drehte, kam From Softwares Hidetaka Miyazaki auch auf "Elden Ring" zu sprechen. Genannt wurden neue Details zur Geschichte und der Welt des Rollenspiels.

"Elden Ring" bekam bisher keinen Releasetermin spendiert.

Zum Leidwesen der wartenden Fans wurde es in den vergangenen Monaten leider sehr still um das düstere Rollenspiel „Elden Ring“, das aktuell bei den „Dark Souls“-Machern von From Software entsteht.

Entsprechend nehmen die Spieler jedes noch so kleine Detail erfreut zur Kenntnis. In einem Interview, das sich eigentlich um „Sekiro: Shadows Die Twice“ drehte, ging From Softwares Hidetaka Miyazaki kurz auf „Elden Ring“ ein und gab unter anderem bekannt, dass an der Handlung gleich mehrere Mitglieder des Teams arbeiten, das seinerzeit die TV-Serie zu „Game of Thrones“ auf die Beine stellte.

Die Taten der Menschen sollen euch vor Augen geführt werden

Laut Miyazaki wird „Elden Ring“ mit einer Spielwelt aufwarten, die deutlich größer und offener ausfällt, als es in den letzten Werken aus dem Hause From Software der Fall war. Zu den wichtigsten Themen, die in „Elden Ring“ behandelt werden, gehören die Mythen und Geschichten, denen ihr in der Welt des Rollenspiels auf den Grund geht. Darüber hinaus geht es laut Miyazaki darum, den Spielern die Taten der Menschen und die Art und Weise, wie sich diese auf die Spielwelt auswirken, vor Augen zu führen.

„Elden Ring verfügt über Mitarbeiter, die am Drama Game of Thrones gearbeitet haben und an der Entwicklung beteiligt sind“, so Miyazaki weiter. „Und das Spiel hat eine Art Offenheit mit weitläufigen Bereichen, in denen Sie auf Ihrem Pferd reiten können. […] Es dreht sich um Schmerzen und die Form einer menschlichen Perspektive. Es gibt Themen wie Rassismus, Politik, Staatsbürgerschaft und so weiter.“

Unklar ist leider weiter, wann mit der ersten ausführlichen Gameplay-Präsentation von „Elden Ring“ zu rechnen ist. Das neue Werk von From Software befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Arbeit. Aufgrund der Tatsache, dass der Release offenbar noch eine Weile auf sich warten lässt, wird spekuliert, dass zudem die neuen Konsolen in Form der Xbox Series X/S beziehungsweise der PlayStation 5 versorgt werden könnten.

Quelle: Resetera

