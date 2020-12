Batman Arkham Knight: Kostenloses Update schaltet zwei Skins frei

"Batman: Arkham Knight" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Auch wenn das Superhelden-Abenteuer „Batman: Arkham Knight“ mittlerweile mehr als sechs Jahre auf dem sprichwörtlichen Buckel hat, entschlossen sich die Entwickler von Rocksteady nun dazu, ein weiteres Update zu veröffentlichen.

Dieses schaltet quasi als kleines Weihnachtsgeschenk kostenlos zwei Skins frei. Im Detail haben wir es hier mit dem „Zur En Arrh“-Skin auf der einen sowie dem „Anime Batman“-Skin auf der anderen Seite zu tun, den sich „Batman: Arkham Knight“-Spieler auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 ab sofort ohne zusätzliche Kosten sichern können.

„Ihr habt gefragt und wir konnten nicht anders, als pünktlich zur Weihnachtszeit mit einem kleinen Geschenk zu antworten. Ab heute können alle Batman: Arkham Knight-Spieler über ein kostenloses Update auf die Skins Zur En Arrh und Anime Batman zugreifen“, heißt es via Twitter kurz und knapp.

Ganz neu sind die beiden Skins übrigens nicht. Stattdessen wurden diese schon im Jahr 2015 erstmals unter das Volk gebracht und wurden an alle Spieler vergeben, die sich mit ihrem WBPlay-Account eingeloggt haben. Nun können die Skins also auch ohne einen separaten Account heruntergeladen werden.

Aktuell arbeiten die „Batman: Arkham Knights“-Macher von Rocksteady an „Suicide Squad: Kill the Justice League“, das aller Voraussicht nach im Jahr 2022 für den PC, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

You asked, and we couldn’t help but answer with a little gift just in time for the holiday season. From today, all Batman: Arkham Knight players can access the Zur En Arrh and Anime Batman skins via a free update. pic.twitter.com/6zdKt2ouWC

— Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) December 3, 2020