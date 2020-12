Cyberpunk 2077: DLC-Info im versteckten Launch-Statement

Passend zum morgigen Launch von "Cyberpunk 2077" hat sich CD Projekt in einem mehr oder weniger versteckten Statement an die Spieler gerichtet. Auch der DLC-Support kommt darin zur Sprache.

"Cyberpunk 2077" kommt am morgigen 10. Dezember 2020 auf den Markt.

Gestern wurde der Launch-Trailer zu „Cyberpunk 2077“ veröffentlicht. Und vielleicht habt ihr es bemerkt: Am Ende des Clips wird für den Bruchteil einer Sekunde eine Botschaft eingeblendet, mit der sich CD Projekt zum morgigen Launch des Rollenspiel-Shooters an die Spieler richtet. Die folgenden Worte wurden dabei geteilt:

„Das Warten auf Cyberpunk 2077 ist fast vorbei. Es war eine ziemlich lange Reise. Und zuallererst möchten wir euch allen dafür danken, dass ihr uns auf diesem Weg begleitet habt. Wir wissen, dass die Vorfreude auf das Spiel groß ist. Und sehr bald werdet ihr alle in der Lage sein, darüber zu entscheiden, ob wir dem Hype gerecht geworden sind oder nicht.

Da dies das erste Spiel ist, das wir entwickelt haben, das nicht den Titel The Witcher trägt, würden wir lügen, wenn wir sagen würden, dass wir nicht neugierig darauf sind, was ihr denkt, wenn ihr erstmals darin eintaucht. Mit diesem Launch-Trailer sind wir kurz davor, den Schalter umzulegen und zu sehen, wie Cyberpunk 2077 zu eurem Spiel wird.

Wir haben uns vorgenommen, unsere bisher fesselndste Welt zu erschaffen. Und wir glauben, dass die Geschichten, die darauf warten, von euch entdeckt zu werden, und die Beziehungen, die ihr während eurer Zeit in Night City knüpfen werdet, euch noch eine ganze Weile erhalten bleiben werden.“

Substanzielle, storyorientierte Inhalte folgen

Auch das DLC-Thema wurde von CD Projekt angesprochen. Man habe eine Menge bei der Entwicklung der „The Witcher 3“-Erweiterungen gelernt. Das heißt, ähnlich umfangreiches Post-Launch-Material könnt ihr offenbar auch in „Cyberpunk 2077“ erwarten. Zudem möchte das Unternehmen kostenlose Zusatzinhalte anbieten.

„Wir haben bereits erwähnt, dass es Erweiterungen geben wird. Und obwohl wir noch nicht bereit sind, über Einzelheiten zu sprechen, werden wir sagen, dass wir aus unserer Arbeit an Hearts of Stone und Blood and Wine viel gelernt haben. Unsere geplanten Erweiterungen werden euch noch tiefer in die Welt von Cyberpunk 2077 entführen und euch substanzielle, storyorientierte Inhalte bieten, die euch schwierige Entscheidungen durch eindrucksvolle Erzählungen ermöglichen, die ihr so schnell nicht vergessen werdet.

Doch bevor es soweit ist, werden wir Anfang 2021 mit unserem kostenlosen DLC-Programm beginnen. Genau wie bei The Witcher 3 erwartet euch eine Auswahl kostenloser DLC-Pakete, die Night City erobern und einen Haufen cooler Inhalte enthalten werden, mit denen die Dark-Future-Welt noch lebendiger wird. Wir hoffen, ihr freut euch auf sie.“

Teilt eure Eindrücke

Abschließend hat CD Projekt eine Bitte an euch. Das Unternehmen möchte wissen, wie euch das Spiel gefallen hat und was ihr in der Rolle von V in „Cyberpunk 2077“ erlebt habt. Der Entwickler vereist in diesem Zusammenhang auf die offiziellen Foren und sozialen Netzwerke.

„Wir möchten diese Botschaft mit einer Bitte beenden. Sobald ihr das Spiel gespielt/beendet habt, würden wir uns freuen, wenn ihr euch wieder bei uns melden und verraten würdet, wer euer V war. Unsere Foren und sozialen Medien sind immer für euch da. Wir möchten wissen, wie euch Night City gefallen hat und welche Entscheidungen ihr getroffen habt. Wir haben eine riesige Welt für euch geschaffen, in die ihr euch stürzen und uns eure Geschichte erzählen könnt.“

Zum Thema

Erscheinen wird „Cyberpunk 2077“ am 10. Dezember 2020 für Last-Gen-Konsolen und PC. Dank der Abwärtskompatibilität ist der Titel auch auf der PS5 und Xbox Series X/S spielbar. Mehr zum Rollenspiel-Shooter erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

