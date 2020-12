Cyberpunk 2077: Launch-Trailer entführt euch nach Night City

Das letzte große Spiel des Jahres geht an den Start. "Cyberpunk 2077" erscheint am 10. Dezember 2020 für Konsolen und PC. Schon heute seht ihr den obligatorischen Launch-Trailer.

Noch zweimal schlafen,

Mit „Cyberpunk 2077“ wird im Großen und Ganzen das Spielejahr 2020, das in erster Linie von der COVID-19-Pandemie sowie der Einführung der neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S geprägt war, abgeschlossen. Während Corona einen Einfluss auf die Fertigstellung des Rollenspiel-Shooters hatte, müssen Spieler, die für die neuen Konsolen eine native Version wünschen, bis zum kommenden Jahr warten.

Trailer stimmt auf den Verkaufsstart ein

Zunächst steht der Launch der PS4- und Xbox One-Fassungen bevor. Gleiches gilt für das PC-Pendant, auf dessen Basis die ersten Tests zu „Cyberpunk 2077“ veröffentlicht wurden. Und während der offizielle Launch des CD Projekt-Titels nur noch bis zum kommenden Donnerstag auf sich warten lässt, kann ein Blick auf den obligatorischen Release-Trailer geworfen werden. Ihr findet ihn weiter unten eingebettet.

Falls der Titel bisher einen großen Bogen um euch gemacht hat, was sehr außergewöhnlich wäre: „Cyberpunk 2077“ ist eine Open-World-Action-Abenteuergeschichte, die in Night City spielt, einer Megalopolis, die von Macht, Glamour und Körpermodifikationen besessen ist. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von V. Er ist ein Söldnergesetzloser, der hinter einem einzigartigen Implantat her ist, das als Schlüssel zur Unsterblichkeit gilt.

Im Spielverlauf von „Cyberpunk 2077“ könnt ihr die Cyberware, das Fertigkeitsset und den Spielstil eures Charakters anpassen und eine riesige Stadt erkunden, in der die Entscheidungen, die ihr trefft, die Geschichte und die Welt um euch herum prägen.

Wie viel Zeit ihr in „Cyberpunk 2077“ verbringen werdet, hängt maßgeblich davon ab, was ihr alles sehen möchtet. Die Nebenmissionen sind eng mit der Kampagne verbunden und dienen mitunter zur optionalen Ergänzung der Hauptgeschichte. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Schon nach 25 Stunden könnt ihr das Ende des Spiels sehen, sofern ihr euch nicht allzu sehr um die Nebenaufgaben kümmert.

Allerdings ist es auch möglich, mehr als 100 Stunden in Night City zu verweilen, indem ihr beispielsweise alle Quests, Aktivitäten, Notizen, Fernsehberichte und Nebengespräche mitnehmt. Erscheinen wird „Cyberpunk 2077“ am 10. Dezember 2020 für Last-Gen-Konsolen und PC. Dank der Abwärtskompatibilität ist der Titel auch auf der PS5 und Xbox Series X/S spielbar.

