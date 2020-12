Cyberpunk 2077: Probleme ohne Day One-Update und Statement zur Epilepsie-Warnung

Heute wurde Night City für die Spieler geöffnet.

CD Projekt hat noch einmal darauf hingewiesen, dass „Cyberpunk 2077“ nicht ohne Day One-Patch gestartet werden sollte. Schon im Laufe der Woche sprach das Unternehmen nach der Aktualisierung von einem „ganz anderen“ Spiel.

Nötig wurde die Warnung offenbar nach Negativberichten, wie sie beispielsweise von einem Twitter-User namens Vaikyrie hinterlassen wurden: „Habe das Spiel jetzt mal aus Neugier gestartet. Die Texturen sehen ja katastrophal aus, total schwammig. Ich hoffe, der Day-1-Patch macht es ansehnlicher.“

Für Konsolenspieler gilt: Habt ihr die digitale PS4-Version gekauft, bekommt ihr das Gesamtpaket. Das Spiel und der Patch kommen auf insgesamt 110 GB. Schon vor einigen Tagen wurde der Preload angeboten. Die 110 GB gelten offenbar auch für die Disk-Version, wie Fabian Mario Döhla in einem Tweet verdeutlicht.

[2/2] Boxed copies (retail): On PC and Xbox it will download 2 in 1 – game & patch. Around 60gigs on PC and 70/75 on X1

PlayStation: game and patch will download separately (around 110 gigs in total).

Apologies for not answering to all the DMs. It‘s soooo many of them.

— Fabian Mario Döhla (@fabiandoehla) December 9, 2020