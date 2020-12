Spider-Man Remastered: „Performance RT“-Modus folgt in Kürze

Wie Insomniac Games bestätigte, wird der "Performance RT"-Modus in Kürze den Weg in "Spider-Man: Remastered" finden. Einen konkreten Termin nannte das Studio allerdings nicht.

"Spider-Man Remastered" erschien für die PS5.

In dieser Woche bedachten die Entwickler von Insomniac Games die PlayStation 5-Version von „Spider-Man: Miles Morales“ mit einem neuen Update.

Mit diesem hielt ein optionaler „Performance RT“-Modus Einzug. Wie die Verantwortlichen von Insomniac Games auf Nachfrage eines Nutzers bestätigten, wird der besagte Modus den Weg in „Spider-Man Remastered“ finden. Einen konkreten Termin nannte das Studio bisher allerdings nicht und sprach lediglich davon, dass das entsprechende Update für die Neuauflage in Kürze folgt.

60FPS bei aktiviertem Ray-Tracing

Der neue Modus kombiniert die Eigenschaften des Ray-Tracing-Modus mit dem des Performance-Modus. Dies bedeutet in der Praxis, dass ihr „Spider-Man Remastered“ in 60 Bildern die Sekunde bei aktiviertem Ray-Tracing spielen könnt. Im Gegenzug müsst ihr natürlich technische Abstriche in Kauf nehmen.

In „Spider-Man: Miles Morales“ wurden im dynamischen 4K-Modus beispielsweise die durchschnittliche Auslösung gesenkt und kleinere Einschnitte an den Reflexionen und der NPC-Dichte vorgenommen. In „Spider-Man Remastered“ dürfte es sich ähnlich verhalten.

Während „Spider-Man Remastered“ lediglich für die PS5 erhältlich ist, kann „Spider-Man: Miles Morales“ sowohl auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 erworben werden.

