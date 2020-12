PS5: Media Markt und Saturn entschädigen wartende Kunden

Viele Kunden von Media Markt und Saturn warten noch immer auf ihre bestellten PS5-Konsolen. Eine Lieferung in diesem Jahr können die Händler nicht mehr garantieren. Allerdings gibt es für die wartende Kundschaft eine kleine Entschädigung.

Die PS5 kam Mitte November in den Handel. Noch immer warten viele Kunden auf ihre Bestellungen.

Während viele Spieler seit Wochen eine PS5 im heimischen Wohnzimmer stehen oder liegen haben, warten andere Kunden noch immer auf die Lieferung. Vor allem Spieler, die ihre Bestellung bei Media Markt und Saturn aufgaben, werden unter Umständen nicht mehr in diesem Jahr beliefert.

Darauf verweisen die Händler in einer Mail, die an wartende Kunden verschickt wurde. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage sowie einer angespannten Liefersituation könne man die gewünschte Konsole nicht mehr in diesem Jahr ausliefern, heißt es darin.

Kleine Entschädigung für wartende Kunden

Auch seien Media Markt und Saturn nicht in der Lage, einen genauen Liefertermin mitzuteilen. Jedoch arbeiten die Verantwortlichen mit „Hochdruck an einer Lösung und stehen hierzu in einem ständigen Austausch mit dem Hersteller“. Informationen zur Lieferung sollen geteilt werden, sobald diese vorliegen.

Abgeschlossen wird die Mail von Media Markt und Saturn von einem kleinen Bonus. Da die aktuelle Situation nicht den definierten Service- und Qualitätsstandards von Media Markt und Saturn entspreche, erhalten die betroffenen Kunden für die Verzögerung einen Gutschein für eine dreimonatige PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Diese hat einen Gegenwert von rund 25 Euro.

Falls ihr nicht länger warten möchtet, könnt ihr natürlich jederzeit die Stornierung eurer Bestellung vornehmen. Im Anschluss erhaltet ihr den bereits gezahlten Kaufpreis umgehend erstattet. Ob ein solcher Schritt momentan sinnvoll ist, sei allerdings dahingestellt.

PlayStation Plus-Mitglieder können sich Spiele wie „Bugsnax“ und „Worms Rumble“ oder ab Februar 2021 „Destructions: All-Stars“ herunterladen. Außerdem stehen die Spiele der sogenannten PS Plus-Collection zur Verfügung. Gespielt werden können die Titel ohne Zusatzkosten mit einer laufenden PS Plus-Mitgliedschaft.

Für Mitglieder bietet PlayStation Plus, das in den vergangenen zwölf Monaten einen deutlichen Mitgliederzuwachs erzielen konnte, weitere Vorteile. Dazu zählen der Zugriff auf die Online-Modi von PS4-Spielen, Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte sowie speziellen Aktionen wie Betas und Demos. Dafür werden im Jahr rund 60 Euro fällig.

