PS Plus Dezember 2020: „Gratis-Spiele“ zum Download bereit

Die PlayStation Plus-Spiele für Dezember 2020 sind da. Ab sofort könnt ihr damit beginnen, die Games in eure Bibliothek zu packen. Zu den Gratis-Games des neuen Monats zählen „Worms Rumble“, „Rocket Arena“ und „Just Cause 4“.

Diese Spiele erwarten euch im Dezember 2020.

Heute ist der 1. Dezember 2020. Und nicht nur das erste Türchen des Adventskalenders konnte geöffnet werden, auch die PS Plus-Spiele für Dezember 2020 stehen zum Download bereit. Enthüllt wurden sie bereits in der vergangenen Woche.

Zu den PS Plus-Spielen für Dezember 2020 zählen laut der Ankündigung von Sony „Worms Rumble“, „Rocket Arena“ und „Just Cause 4“. Nachfolgend haben wir die Einzelheiten und Produkteinträge für euch aufgelistet:

PS Plus im Dezember 2020

Worms Rumble (PS4 & PS5)

Release am 1. Dezember 2020

Regulärer Preis: 14,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Rocket Arena (PS4)

Veröffentlicht am 14. Juli 2020

Metascore: 68

User-Score: 4.4

Regulärer Preis: 4,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Just Cause 4 (PS4)

Veröffentlicht am 4. Dezember 2018

Metascore: 65

User-Score: 5.0

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Wie gewohnt gilt: Sobald ihr die Spiele einmal in Anspruch genommen – also für null Euro gekauft – habt, könnt ihr sie dauerhaft nutzen, solange eure PS Plus-Mitgliedschaft aktiv ist.

PS Plus im Januar 2021

Auch im kommenden Jahr wird das PlayStation Plus-Programm fortgesetzt. Und es kann bereits vorhergesagt werden, wann mit der Enthüllung und Freischaltung der „Gratis-Games“ für Januar 2021 zu rechnen ist.

In der Regel werden PS Plus-Spiele am ersten Dienstag eines Monats zum „Gratis-Download“ bereitgestellt, nachdem am Mittwoch der Vorwoche die Enthüllung erfolgte. Daraus ergeben sich theoretisch die folgenden Termine.

Enthüllung des PS Plus-Dezember-Angebotes am 30. Dezember 2020

Veröffentlichung der neuen PS Plus-Spiele am 5. Januar 2021

Falls ihr mit dem Premiumdienst bisher nicht in Berührung gekommen seid: PlayStation Plus bietet den Abonnenten verschiedene Vorteile. Dazu zählen die Spiele der Instant Games Collection, die heute erweitert wurden, der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5, die Vorteile des Cloud-Speichers und regelmäßige Rabatte sowie spezielle Aktionen wie Betas und Demos.

Zum Thema

Im Gegenzug verlangt Sony rund 60 Euro im Jahr. Es sei denn, ihr nehmet die regelmäßigen Preisnachlässe in Anspruch. In den vergangenen zwei Wochen war PlayStation Plus beispielsweise für 44,99 Euro zu haben. Inzwischen wurde der Preis wieder angehoben.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus