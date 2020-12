Cyberpunk 2077: Update 1.06 steht bereit – Diese Verbesserungen warten

"Cyberpunk 2077" wird weiter optimiert.

Seit dem offiziellen Release vor zwei Wochen sorgt CD Projekts neues Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ für reichlich Gesprächsstoff.

So haben vor allem die Konsolen-Versionen mit zahlreichen technischen Problemen und Fehlern zu kämpfen. Doch auch auf dem PC sorgte der eine oder andere Bug für lange Gesichter. Darunter ein Fehler, der mit dem frisch veröffentlichten Update 1.06 behoben wurde und dafür sorgen konnte, dass Spielstände, die über eine Größe von acht Megabyte hinauswuchsen, nicht mehr geladen werden konnten.

Abstürze auf den Konsolen verringert

Allerdings wurde im offiziellen Changelog explizit darauf hingewiesen, dass Spielstände, die vor der Veröffentlichung des Updates 1.06 diesem Fehler zum Opfer fielen, mit dem neuen Patch nicht repariert werden können. Somit bleibt Betroffenen nichts anderes übrig, als ihr Abenteuer in „Cyberpunk 2077“ von vorne zu beginnen.

Auf den Konsolen optimierten die Entwickler von CD Projekt laut eigenen Angaben das Speicher-Management sowie die Performance, was in einer reduzierten Anzahl an Abstürzen resultiert. Des Weiteren wurde ein Fehler in einer Quest behoben, der dazu führen konnte, dass Dum Dum während des zweiten Konflikts am Eingang von Totentanz verschwindet.

„Cyberpunk 2077“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich. Technische Upgrades für die Xbox Series X und die PS5 folgen 2021.

