Battleborn: Server gehen diesen Monat vom Netz – Entwickler geknickt

"Battleborn" war ein kommerzieller Misserfolg.

Bereits kurz nach dem offiziellen Release von „Battleborn“ zeichnete sich ab, dass Gearbox Softwares Multiplayer-Shooter keine großen kommerziellen Erfolg feiern wird.

Trotz allem hielt das texanische Studio in der Vergangenheit an „Battleborn“ fest und bot den Spielern weiterhin die Möglichkeit, den Titel online zu spielen. Ende des Monats ist allerdings endgültig Schluss. Genauer gesagt am 25. Januar 2021, an dem die Server von „Battleborn“ vom Netz genommen werden. Aaron Linde, der als Entwickler an „Battleborn“ mitwirkte und mittlerweile bei 343 Industries tätig ist, nutzte die Gelegenheit, um ein paar letzte Worte zu verlieren.

Entwickler bedankt sich bei der Community

„Die Server von Battleborn werden in einigen Wochen abgeschaltet. Wenn so etwas passiert, ist es so, als hätte das Spiel nie existiert. All die Arbeit und die Liebe und das Herzblut, die in dieses Spiel geflossen sind, werden mit ihm verschwinden. Und das bricht mir wirklich das Herz“, so Linde via Twitter.

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X: Gearbox-Chef Randy Pitchford spricht vom größten Generationensprung der Konsolengeschichte

„Ich bin dankbar für jede Person, die mir jemals gesagt hat, dass ihr das Spiel etwas bedeutet. Für jede Zeile, die ich immer wieder erlebt habe. Ich hoffe, dass etwas davon in euren Erinnerungen weiterlebt, so wie es in meiner sein wird. Mit all meinen wunderbaren Kollegen bei Gearbox ein so verrücktes, wildes und bizarres Universum zu erschaffen, war so ziemlich die beste Erfahrung, die ich mir bei der Entwicklung einer neuen Marke hätte wünschen können“, heißt es weiter.

„Battleborn“ erschien für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4.

Quelle: GameSpot

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Battleborn