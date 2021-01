Hitman: Square Enix verlor aufgrund niedriger Verkaufszahlen den Glauben an die Reihe

In einem Interview blickte Hakan Abrak, der CEO von IO Interactive Entertainment, noch einmal auf die Arbeiten an "Hitman" (2016) zurück. Wie er unter anderem zu verstehen gab, verlor Square Enix nach den zunächst enttäuschenden Verkaufszahlen schnell das Vertrauen in das Projekt beziehungsweise die "Hitman"-Marke an sich.

"Hitman 3" erscheint im Januar 2021.

Mit der Übernahme von Eidos im Jahr 2009 sicherte sich der japanische Publisher Square Enix unter anderem das dänische Entwicklerstudio IO Interactive sowie die Rechte an der „Hitman“-Marke.

Im Mai 2017 wiederum entschloss sich Square Enix dazu, sich auf die hauseigenen Kernmarken zu konzentrieren und sich von IO Interactive zu trennen. Die Rechte an der „Hitman“-Marke liegen seitdem wieder beim dänischen Studio. In einem aktuellen Interview blickte Hakan Abrak, der CEO von IO Interactive, noch einmal auf diese bewegte Zeit zurück und ging dabei unter anderem auf die Arbeiten an „Hitman“ (2016) ein, das bekanntermaßen in einer Art Episoden-Format veröffentlicht wurde.

Episoden-Format sorgte für Skepsis

Eine Design-Entscheidung, die sich für IO Interactive zunächst nicht auszahlen sollte. Stattdessen sorgte das Episoden-Format für niedrige Verkaufszahlen, was wiederum dazu führte, dass Square Enix das Vertrauen in das Projekt sowie die „Hitman“-Marke an sich verlor. „Es wurde als eine Art Trojanisches-Pferd-Strategie bezeichnet: Einfach die Spieler anlocken, und wenn sie Hitman mögen, werden sie ein Upgrade vollziehen. Vielleicht bekommen wir dadurch am Anfang ein viel größeres Publikum und können diese Leute hoffentlich überzeugen, sofern sie das Spiel mögen“, kommentierte Abrak die damalige Strategie.

Zum Thema: Hitman 3: Speichergröße der Vorgänger wird reduziert – Optik wird optimiert

„So sah die Strategie aus“, hieß es weiter. „Allerdings herrschte Skepsis. Es hieß ‚Was ist das?‘. ‚Ist das ein Early Access von einem großen Publisher?‘ und was nicht alles. Das Ganze endete in historisch niedrigen Verkaufszahlen und einem historisch schwachen Verkaufsstart. Und mit der Zeit verlor sogar unser damaliger Publisher – und Eigentümer – den Glauben.“

„Hitman 3“, der nächste Ableger der Reihe, wird in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlicht und am 21. Januar 2021 für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Stadia erscheinen.

Quelle: GameInformer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Hitman