Black Ops Cold War & Warzone: Playlist-Updates erfolgen fortan donnerstags – Neue Spiellisten bereits bekannt

Treyarch und Raven Software haben mitgeteilt, dass man die neuen Playlists für "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone" fortan immer donnerstags veröffentlichen wird. Die neuen Spiellisten haben die Entwickler auch schon enthüllt.

In Zukunft müssen sich „Call of Duty“-Spieler an einen neuen Rhythmus gewöhnen. Nachdem bisher immer am Dienstagabend die neuen Playlists für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ veröffentlicht wurden, haben die Verantwortlichen von Treyarch und Raven Software eine Änderung angekündigt.

Neue Spielvarianten für Multiplayer und Battle Royale

Ab dieser Woche werden die neuen Playlists für den Multiplayer sowie den Battle Royale immer donnerstags erscheinen. Die Entwickler haben jedoch schon verraten, welche Spielmodi am Donnerstag zur Verfügung gestellt werden. Auf folgende Spiellisten kann man sich freuen:

Multiplayer

Raid + Crossroads Strike 24/7 (Neu)

Feuergefecht Blaupausen (Neu)

Schmutzige Bombe Duos (Neu)

Nuketown 24/7

Requisitenjagd

Konfrontation (3v3 Respawn-Modi auf Feuergefecht-Karten)

Battle Royale

Es werden hinzugefügt: Beutegeld – Quads Rebirth Island – Mini Royale Duos Resurgence Trios

Es werden entfernt: Beutegeld – Blutgeld Trios Rebirth Island – Mini Royale Quads



Somit werden im Multiplayer drei Spiellisten erstmals in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ zur Verfügung stehen, sodass man sich auch die ganze Zeit auf der neuen klassischen Karte „Raid“ und der kleinen „Crossroads Strike“-Karte in den Kampf stürzen kann. Zudem wird man sich auch weiterhin ausschließlich mit „Nuketown 1984“ beschäftigen können, wenn man relativ schnell die Waffen aufleveln möchte.

In der Warzone wird man zum ersten Mal Rebirth Island in Zweierteams bestreiten können. Somit sollte man sich einen Freund schnappen, um auf der Gefängnisinsel so manchen Sieg einzufahren.

Im Übrigen haben die Entwickler mit Bulldozer auch einen neuen Operator veröffentlicht, der im „Tracer-Paket: Bulldozer“ für 2400 CoD-Points erhältlich ist. Neben dem Charakter sind auch zwei Waffentarnungen namens „Monströser Neid“ (Taktikgewehr) und „Kopfweh“ (Schrotflinte), ein Vorschlaghammer für den Nahkampf, die Uhr „Todeserinnerung“, der Vollstrecker „Hammer-Aufwärtshaken“, der Talisman „Der Eindringling“ und das Emblem „Dämonenhammer“ enthalten.

Der Operator kann sowohl für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ als auch für „Call of Duty: Warzone“ verwendet werden.

