Control: Wie viele Spieler schlossen Remedys Titel im vergangenen Jahr ab?

Zum Start in das neue Jahr brachten die Entwickler von Remedy Entertainment über den hauseigenen Twitter-Kanal frische Statistiken zum hauseigenen Action-Titel „Control“ in Umlauf.

Unter anderem wurde enthüllt, dass es im vergangenen Jahr rund 552.000 Spielern gelang, die Gefahr durch die Hiss abzuwenden und die Kampagne von „Control“ erfolgreich abzuschließen. Dabei wurden fast 59 Millionen Feinde besiegt, knapp 1,8 Milliarden Möbel durch die Gegend befördert und im Foto-Modus über 1,7 Millionen Schnappschüsse aufgenommen. Weitere Statistiken entnehmt ihr der angehängten Grafik.

„Control“ erschien im Sommer 2019 für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 und bekam mit „The Foundation“ (März 2020) sowie „AWE“ (September 2020) zwei Erweiterungen spendiert. Derzeit arbeitet Remedy Entertainment an technisch überarbeiteten Versionen von „Control“ für die Konsolen der neuen Generation.

Die sogenannte „Control: Ultimate Edition“ wird hierzulande ab dem 2. Februar 2021 für die PlayStation 5, die Xbox Series X und die Xbox Series S erhältlich sein. Neben den beiden angesprochenen Erweiterungen sind auf den Next-Gen-Konsolen auch technische Verbesserungen an Bord.

Darüber hinaus wird es den Spielern ermöglicht, zwischen dem Performance-Mode mit 60 Bildern pro Sekunde auf der einen sowie dem Graphics-Mode mit 30 FPS und aktiviertem Raytracing auf der anderen Seite zu wählen.

