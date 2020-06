Control 2: Sequel in Arbeit? Möglicher Hinweis in Stellenbeschreibung

Wann geht es mit "Control" weiter?

Mit „Control“ konnte Remedy Entertainment große Erfolge feiern. Was liegt also näher, als über ein Sequel nachzudenken. Und tatsächlich könnte das Unternehmen an einer Fortsetzung oder einem Spin-off arbeiten.

Remedy spricht von einer Franchise

Während die offizielle Ankündigung eines neuen „Control“ weiterhin aussteht, deutet eine aktuelle Stellenanzeige des Entwicklers darauf hin, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Gesucht wird nach einem Senior-Producer für eine Schlüsselrolle bei der Arbeit an „Remedys Control-Franchise“.

Ergänzend heißt es: „Wir suchen einen erfahrenen Senior Producer, der unseren Executive Producer bei der Arbeit an Control unterstützt. Wir benötigen einen Teamplayer mit ausgezeichneten Projektmanagement- und Kommunikationsfähigkeiten, jemanden, der mit Leidenschaft eine Gruppe von Experten bei Remedy bei der Erstellung unserer nächsten Projekte unterstützt.“



In „Control“ passieren seltsame Dinge.

In der Vergangenheit kam es nicht selten vor, dass ältere Stellenanzeigen falsch interpretiert wurden. Die Stellenanzeige, aus der das Zitat stammt, scheint hingegen neu zu sein, was darauf hindeutet, dass Remedy Entertainment ein größeres Projekt in der Pipeline hat.

Auch wenn nicht explizit von einer Fortsetzung die Rede ist, wäre es eher ungewöhnlich, eine Franchise mit nur einem Titel zu haben. Zur Wahrheit gehört aber auch: Mit dem ersten Spiel ist Remedy Entertainment noch nicht fertig.

Bestätigt wurde bereits, dass es der Titel irgendwann auf die PS5 und Xbox Series X schaffen wird. Zudem befindet sich weiterer Download-Content in der Pipeline. Einen Termin gibt es dafür nicht.

Für Next-Gen-Systeme?

Die Beschreibung in der Stellenanzeige lässt erahnen, dass es sich beim beschriebenen Projekt um ein Spiel handelt, das für die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X auf den Markt gebracht wird: „Bleiben Sie sich der Industriestandards bewusst, sowohl in Bezug auf die Methodik als auch auf die Qualität, und helfen Sie den Teammitgliedern, auf Augenhöhe zu bleiben oder ihnen gegebenenfalls voraus zu sein.“

Zum Thema

Falls ihr euch angesprochen fühlt: Eine Liste der Anforderungen könnt ihr euch hier anschauen. „Control“ ist für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.

