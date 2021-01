UK-Charts: Animal Crossing verteidigt den Platz an der Spitze

Zum Start in die neue Woche dürfen die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen. Diese beziehen sich auf die vergangene Woche, in der vor allem die Titel aus dem Hause Nintendo zulegten.

"FIFA 21" verliert in den britischen Charts weiter an Boden.

Wie zum Start in eine neue Woche üblich, erreichten uns auch am heutigen Montag die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Den Platz an der Spitze sicherte sich genau wie in der vergangenen Woche Nintendos Lebens-Simulation „Animal Crossing: New Horizons“. Abgerundet werden die ersten drei Plätze vom Fun-Racer „Mario Kart 8 Deluxe“ sowie Ubisofts Tanz-Titel „Just Dance 2021“. „FIFA 21“ hingegen verliert weiter an Boden und sicherte sich in der vergangenen Woche den vierten Platz der britischen Software-Charts.

Zum Thema: UK-Charts: FIFA 21 gibt den Spitzenplatz ab

Weiterhin in den Top 10 zu finden sind zudem „Assassin’s Creed Valhalla“, „Minecraft“ und „Call of Duty: Black Ops Cold War“. Den offiziellen Erhebungen zufolge wurden in Großbritannien in der vergangenen Woche knapp 260.000 Retail-Spiele verkauft – im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von rund 33 Prozent.

Vor allem Nintendos Spiele profitieren weiterhin von der COVID-19-Krise und dem damit verbundenen Lockdown. So legten die Verkaufszahlen der Switch-Titel in Großbritannien im Vergleich mit der Vorjahreswoche um 123 Prozent zu.

Anbei die Top 10 der vergangenen Woche.

UK-Software-Charts: Die Top 10 der vergangenen Woche

Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Just Dance 2021 FIFA 21 Assassin’s Creed Valhalla Ring Fit Adventure Minecraft (Switch) Grand Theft Auto 5 New Super Mario Bros. U Deluxe Call of Duty: Black Ops Cold War

Quelle: GamesIndustry.biz

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu UK-Charts