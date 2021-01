Japan-Charts: Die erfolgreichsten Spiele und Systeme des Jahres 2020 – Switch dominiert

Im Rahmen eines ausführlichen Berichts blickte die japanische Famitsu auf den japanischen Markt für Videospiele im Jahr 2020 zurück. Wie sich dem Bericht entnehmen lässt, entfielen mehr als 85 Prozent aller in Japan verkauften Konsolen im letzten Jahr auf die beiden Modelle der Switch.

Die Switch dominierte 2020 den japanischen Markt.

Im Zuge eines Berichts blickte die japanische Famitsu noch einmal auf das vergangene Jahr zurück und präsentierte unter anderem eine Liste der Spiele, die in Japan 2020 den größten Absatz fanden.

Nach der Entwicklung der vergangenen Monate dürfte es sicherlich nur die wenigsten überraschen, dass sowohl die Hardware- als auch die Software-Charts von Nintendos Switch dominiert werden. Besonders deutlich wird die Dominanz der Switch mit einem Blick auf die japanischen Hardware-Verkaufszahlen des vergangenen Jahres. Hier sicherte sich Nintendos System einen Marktanteil von beeindruckenden 87 Prozent.

So wurden in Japan im vergangenen Jahr knapp 6,85 Millionen Konsolen verkauft. Während die normale Version der Switch 3,9 Millionen Abnehmer fand, wanderte die Lite-Version mehr als zwei Millionen Mal über die japanischen Ladentheken. Auf dem dritten Platz landete mit gehörigem Abstand die PlayStation 4, die in Japan im vergangenen Jahr 543.000 Käufer mobilisieren konnte.

Die im November 2020 veröffentlichte PS5 hingegen wurde knapp 255.000 Mal verkauft. Hier muss allerdings angemerkt werden, dass Sonys neue Konsole in Japan wie im Rest der Welt weiter mit Lieferengpässen zu kämpfen hat.

Den mit Abstand erfolgreichsten Titel des vergangenen Jahres veröffentlichte in Japan wenig überraschend ebenfalls Nintendo. Die Rede ist von der Lebens-Simulation „Animal Crossing: New Horizons“, die 2020 alleine in Japan fast 6,4 Millionen Mal verkauft wurde.

Welche Titel sonst noch den Weg in die Top 10 fanden, entnehmt ihr der folgenden Übersicht.

2020: Japans erfolgreichste Titel in der Übersicht

1. Animal Crossing: New Horizons 6.378.103

2. Ring Fit Adventure 1.591.366

3. Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwa mo Teiban! 1.233.023

4. Final Fantasy 7 Remake 949.379

5. Pokémon Sword/Shield 892.456

6. Mario Kart 8: Deluxe 798.174

7. Super Smash Bros Ultimate 560.122

8. Minecraft: Switch Edition 556.982

9. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics 519.649

10. Super Mario 3D All-Stars 492.620

