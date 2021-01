Werewolf The Apocalypse: Frische Videos stellen das Unternehmen Endron vor

Kurz vor dem Release des Action-Rollenspiels bedachte uns der Publisher Nacon mit neuen Videos zu "Werewolf: The Apocalypse - Earthblood". Mit diesen wird euch der fiktive Konzern Endron vorgestellt.

Anfang des kommenden Monats wird das von den Cyanide Studios entwickelte Action-Rollenspiel „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ auch hierzulande für die Konsolen und den PC erscheinen.

Kurz vor dem offiziellen Release stellten die Cyanide Studios in Zusammenarbeit mit dem Publisher Nacon drei neue Videos bereit. Diese verstehen sich als nachgestellte Werbespots und rücken mit Endron einen fiktiven Konzern in den Mittelpunkt, der nach und nach die Welt eroberte.

Ein verbannter Werwolf kehrt zurück

„Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ versteht sich als das offizielle Videospiel zum namensgebenden Rollenspiel. Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Cahal, einem ehemals von seinem Clan verbannten Werwolf, der nun in seine Heimat zurückkehrt und versucht, seinem gefährdeten Clan zu helfen. Damit dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt ist, muss Cahal zunächst jedoch lernen, seine Wut zu beherrschen.

Zum Thema: Werewolf The Apocalypse: Erste Spielszenen und neue Details zum Gameplay

Auch um Gaia, unsere Mutter Erde, vor denjenigen zu schützen, die sie verschmutzen, zerstören und verderben. Im Laufe seines Abenteuers wird Cahal eine wichtige Rolle im Großen Krieg der Garou gegen Pentex spielen – einem mächtigen und einflussreichen Konzern, dessen Aktivitäten das Gleichgewicht der Natur stören.

„Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ wird am 4. Februar 2021 für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

