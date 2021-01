Cyberpunk 2077: Legte den erfolgreichsten digitalen Verkaufsstart aller Zeiten hin

Das Marktforschungsunternehmen SuperData hat den monatlichen Bericht über die digitale Spieleindustrie für den Dezember 2020 veröffentlicht. Dabei sollte es nicht verwundern, dass vor allem CD Projekt REDs Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ überaus erfolgreich gewesen ist.

Trotz Problemen ein voller Erfolg

Wie SuperData berichtet, konnte das in die Kritik geratene Abenteuer den größten digitalen Launch aller Zeiten hinlegen. Zudem haben die Rückerstattungen, die aufgrund der technischen Probleme angeboten wurden, keinen besonderen Einfluss auf die Verkaufszahlen gehabt.

In dem Bericht heißt es: „Cyberpunk 2077 hatte den größten Spielelaunch aller Zeiten auf Basis des digitalen Umsatzes und der verkauften digitalen Einheiten (10,2 Millionen). Eine erfolgreiche Marketingkampagne und der Ruf von The Witcher 3: Wild Hunt lieferten einen Hype, der für den CD Projekt RED-Titel notwendig war, um trotz Problemen, inklusive Performance-Problemen auf Konsolen, weitreichenden Glitches und einer unbefristeten Entfernung des Spiels aus dem PlayStation Store, Rekorde zu brechen. Ein extrem hoher Antel an digitalen Verkäufen (80 Prozent) waren auf dem PC. Wahrscheinlich aufgrund des Rückzugs auf PlayStation und dem gesamten Zustand der Konsolenversionen.“

Die 10,2 Millionen Einheiten berücksichtigen bereits die Rückerstattungen, die die Spieler angefordert hatten, was den Erfolg umso beachtlicher macht. Doch auch im Allgemeinen konnte der digitale Spielemarkt Rekorde aufstellen. So konnten im Dezember 2020 12 Milliarden US-Dollar eingespielt werden, was im Vergleich zum Vorjahr einem Wachstum um 15 Prozent entspricht.

„Cyberpunk 2077“ erschien am 10. Dezember 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Das Action-Rollenspiel hatte mit einer Vielzahl an technischen Problemen und Abstürzen zu kämpfen, die vielen Spielern sauer aufstießen. CD Projekt RED bemüht sich mit mehreren Patches die Probleme in den Griff zu bekommen, weshalb man einen Fahrplan für die kommenden Monate aufgestellt hat, der verrät, wie es mit dem Abenteuer weitergeht. Demnach soll das PS5- und XSX-Upgrade erst in der zweiten Jahreshälfte veröffentlicht werden und entsprechende technische Verbesserungen mit sich bringen.

Quelle: WCCFtech

