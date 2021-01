Mittelerde Mordors Schatten: Darum tauchte das Nemesis-System nicht in anderen Spielen auf

"Mittelerde: Mordors Schatten" nutzte ein innovatives Nemesis-System.

Mit „Mittelerde: Mordors Schatten“ und „Mittelerde: Schatten des Krieges“ etablierten die Entwickler von Monolith Productions das innovative Nemesis-System.

Dieses ermöglichte es den Spielern, persönliche Handlungsstränge und Rache-Geschichten für gegnerische NPCs zu erschaffen, die vom Nemesis-System erstellt wurden. Dadurch merkte sich die Künstliche Intelligenz beispielsweise die Aktionen und Vorgehensweisen des Spielers, was für individuelle Spielerfahrungen und Spielabläufe sorgte. Doch warum tauchte das Nemesis-System in einer Industrie wie der Videospielwelt, in der gute Ideen in der Regel schnell übernommen werden, nicht in anderen Titeln auf?

Nemesis-System wurde offenbar patentiert

Aktuellen Berichten zufolge hat das Ganze offenbar einen guten Grund. Demnach soll sich der verantwortliche Publisher Warner Bros. Interactive dazu entschlossen haben, das Nemesis-System aus „Mittelerde: Mordors Schatten“ und „Mittelerde: Schatten des Krieges“ zu patentieren. Dadurch kann das Nemesis-System in dieser Form nicht in anderen Titeln verwendet werden – Projekte aus dem Hause Warner Bros. Interactive natürlich ausgenommen.

Denkbar wäre daher, dass andere Entwickler und Publisher aus Angst vor rechtlichen Schritten auf ein System dieser Art verzichteten. Recht nah kam dem Ganzen beispielsweise das Söldner-System von „Assassin’s Creed Odyssey“.

Auch wenn es hier nicht möglich war, vergleichbare lange Handlungsstränge für NPCs zu erschaffen.

