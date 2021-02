Control Ultimate Edition: Für die PS5 veröffentlicht – Der offizielle Trailer zum Launch

Die "Control: Ultimate Edition" ist ab sofort erhältlich.

Wie Remedy Entertainment und 505 Games bekannt gaben, ist die „Control: Ultimate Edition“ ab sofort auch für die Konsolen der neuen Generation erhältlich.

Wer das Komplettpaket bereits für die PlayStation 4 beziehungsweise die Xbox One sein Eigen nennen sollte, bekommt die Möglichkeit geboten, seine Kopie einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Fassung zu unterziehen. Zu beachten ist, dass die „Control: Ultimate Edition“ bisher nur in einer digitalen Form auf der PS5 und der Xbox Series X/S zur Verfügung steht. Die Retail-Version folgt am 2. März 2021.

Höhere Auflösung, Ray-tracing und mehr

Sowohl auf der PlayStation 5 als auch der Xbox Series X bekam die „Control: Ultimate Edition“ zwei unterschiedliche Darstellungs-Modi spendiert: Den Performance-Modus, der auf 60 Bilder die Sekunde mit 1440p-Render-Auflösung und 4K-Ausgabe abzielt, sowie den Grafik-Modus mit 30 Bildern die Sekunde und Ray-Tracing bei 1440p-Render-Auflösung und 4K-Ausgabe.

Darüber hinaus profitiert die „Control: Ultimate Edition“ von den SSDs der neuen Konsolen und bietet deutlich reduzierte Ladezeiten. Exklusiv auf der PlayStation 5 ist zudem eine Unterstützung des DualSense-Controllers an Bord, der für eine noch dichtere Atmosphäre sorgen soll. Ergänzend zum Hauptspiel befinden sich übrigens die beiden Erweiterungen „The Foundation“ und „AWE“ im Lieferumfang.

Anbei der offizielle Trailer zum Launch der „Control: Ultimate Edition“ auf den Konsolen der neuen Generation.

